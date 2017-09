Neymar exalta parceria com Mbappé: "Tem tudo para dar trabalho nesses anos"

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

Fora de casa, o Paris Saint-Germain estrou com goleada nesta edição da Uefa Champions League. Nesta terça-feira (12), o badalado clube da capital francesa foi até a Escócia e derrotou o tradicional Celtic por 5 a 0. Os gols foram marcados por Neymar, Mbappé, Cavani, duas vezes, e Lustig, contra.

Este resultado coloca a equipe de Unai Emery no topo da tabela de classificação do Grupo B, com três pontos. O Bayern – que derrotou o Anderlecht – tem a mesma pontuação, mas segue atrás nos critérios de desempate. O próximo compromisso do PSG será contra o Lyon, domingo (17), pela sexta rodada da Ligue 1, às 16h. Um dia antes, o Celtic recebe o Ross County pela primeira divisão da Escócia.

Foto: Andrew Milligan/PA Images/Getty Images

Em entrevista ao canal beIN Sports, Neymar falou sobre o entrosamento entre os atacantes da equipe e enalteceu a importância da vitória: “Estamos felizes com o jogo e com o resultado. É uma boa vitória e muito importante para o resto da competição e da temporada. Há um grande entendimento entre nós no ataque, claro que é mais fácil de jogar com grandes jogadores, é sempre um prazer. Isso faz com que o nosso trabalho seja mais simples.”

Neymar já atuou em cinco partidas pelo PSG nesta temporada. O brasileiro alcança marcas destacáveis, com cinco gols e cinco assistências. O camisa 10 falou sobre este momento ao canal Esporte Interativo: “É um grande começo para a equipe, para mim, principalmente estou feliz com os jogos. Começar ganhando é sempre muito importante.”

O Bayern de Munique é o grande adversário do Paris neste Grupo B, mas Neymar tratou de citar as dificuldades encontradas diante do Celtic: “É uma equipe bem aguerrida, que vai até o final, é sempre difícil jogar aqui, mas a gente fez uma excelente partida. Claro que o próximo jogo é muito mais difícil, sabemos disso, vamos trabalhar para que possamos fazer uma ótima partida também”, disse o craque visando o duelo contra os alemães na segunda rodada.

Questionado sobre a parceira com Mbappé, o brasileiro elogiou o francês de 18 anos: “Estamos melhorando a cada dia, nos conhecendo, a gente tem tudo para dar um pouquinho de trabalho nesses anos. É uma grande felicidade estar jogando com ele, é um grande jogador, menino novo que vem despontando no futebol. A gente fica feliz por que o futebol não pode parar, tem que surgir novos craques. O Kylian é um grande craque e tem muito a dar ao nosso time.”