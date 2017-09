Com dois gols contra Celtic, Cavani supera Ibrahimovic na artilharia do PSG na Champions

Edinson Cavani crava seu nome na história do Paris Saint-Germain a cada temporada. Nesta terça-feira (12), diante do Celtic, em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Uefa Champions League, o uruguaio marcou dois gols e ajudou na goleada dos parisienses fora de casa.

Com os gols anotados na Escócia, o atacante se isolou na artilharia do PSG na Champions, alcançando a marca de 22 tentos, deixando para trás Zlatan Ibrahimovic, que havia marcado 20. Desde que chegou ao time em 2013, Edinson fez 139 gols em 205 jogos.

Temporada Jogos Gols 2013/14 8 4 2014/15 10 6 2015/16 10 2 2016/17 8 8 2017/18 1 2 TOTAL 37 22

O primeiro gol do camisa 9 diante do Celtic foi cobrando pênalti, deslocando o goleiro e acertando um belo chute na parte alta da meta. No segundo tempo, Cavani balançou as redes mais uma vez em um grande lance, típico de centroavante. Após cruzamento de Kurzawa, o uruguaio conseguiu cabecear quase sem ângulo e mandou a bola no lado oposto, vencendo o goleiro Craig Gordon.

+ Neymar exalta parceria com Mbappé: "Tem tudo para dar trabalho nesses anos"

Este resultado positivo coloca a equipe de Unai Emery no topo da tabela de classificação do Grupo B, com três pontos. O Bayern – que derrotou o Anderlecht – tem a mesma pontuação, mas segue atrás nos critérios de desempate. O próximo compromisso do PSG será contra o Lyon, domingo (17), pela sexta rodada da Ligue 1, às 16h. Um dia antes, o Celtic recebe o Ross County pela primeira divisão da Escócia.

Top 3 artilheiros do PSG na Champions

Edinson Cavani: 22

Zlatan Ibrahimović: 20

George Weah: 16