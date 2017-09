Jardim lamenta empate diante do Leipzig e rechaça comparações com o time da temporada passada

Foto: Stéphane Senaux/Monaco

Atual campeão francês, o Monaco estreou com um empate fora de casa diante do RB Leipzig. Com gols de Forsberg e Tielemans, as equipes ficaram no 1 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Uefa Champions League. O time do principado agora acumula dois jogos sem vitória na temporada.

O time que bateu o poderoso PSG e que chegou à semifinal da Champions na edição passada não existe mais, alguns principais jogadores foram negociados. Mesmo assim, a imprensa francesa ainda faz algumas comparações entre o antigo e o atual elenco. O técnico Leonardo Jardim citou este ponto ao lamentar o resultado na Alemanha.

“Se estou desapontado? Nós sempre jogamos para ganhar as partidas, isso é claro. Mas todos a cada temporada há uma nova história, uma nova equipe, são inúteis as comparações com o Monaco do ano passado”, disse o português.

Leonardo promoveu algumas alterações na escalação. O treinador não contou com Subasic, que se lesionou no treinamento do dia anterior. Além disso, colocou Sidibé na segunda linha, Diakhaby caindo pela esqueda – Lemar está machucado – e Tielemans centralizado, apoiando Falcao García. Almamy Touré fez a lateral direita. O comandante comentou tais mudanças.

“Conhecemos bem esta o Leipzig, sabíamos que eles tinham muito poder físico. O nosso onze foi construído dentro da mesma perspectiva e funcionou bem. Convém levar em conta que o Leipzig manteve toda a equipe do ano passado, eles sabem perfeitamente como jogar juntos, enquanto nós ainda estamos numa fase de integração de vários jogadores. Temos muito a melhorar. Fizemos uma série de mudanças e isso leva tempo”, analisou o técnico.

O próximo compromisso do Monaco será diante do Strasbourg, no principado, sábado (16), às 12h. O jogo será válido pela sexta rodada da Ligue 1. A equipe é a segunda colocada com 12 pontos, três atrás do PSG, e não pode deixar o clube da capital disparar na ponta da tabela. Benaglio deverá ser o titular na meta monegasca.