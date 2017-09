Fekir lamenta empate do Lyon na Europa League: "É como uma derrota para nós"

Fekir, durante partida contra o Limassol (Foto: Getty Images)

Nesta quinta-feira (14), o Lyon decepcionou e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o modesto Apollon Limassol, do Chipre, em partida válida pela Europa League. A frustração maior ficou por conta do gol de empate sofrido aos 47 minutos do segundo tempo, após Depay abrir o placar fora de casa.

Após o duelo, o meia Nabil Fekir, que originou o gol adversário ao perder a bola no meio campo e ceder contra-ataque, foi sincero nas palavras. "Havíamos pensado que o jogo estava ganhado e acabamos concedendo a chance ao adversário, o que é muito ruim", lamentou.

"Pode ter acontecido um pouco de relaxamento, uma falta de concentração. Sabemos que os jogos internacionais são decididos nos detalhes. Esta noite, esses detalhes entraram em campo no final do jogo. Estamos todos muito decepcionados. É como uma derrota para nós", prosseguiu Fekir.

"Nós tínhamos que ter ganho os três pontos aqui. Infelizmente, esse não foi o caso. Será necessário melhorar a nossa cabeça para melhorar a próxima partida", finalizou.

A Atalanta lidera o Grupo E com três pontos, após vencer o Everton por 3 a 0. O Lyon recebe o clube italiano na próxima rodada, que acontecerá dia 28 de setembro. Antes, porém, neste domingo (17), os Gones enfrentarão terão uma pedreira pela frente: a equipe vai até o Parque dos Príncipes enfrentar o Paris Saint-Germain de Neymar, pela sexta rodada do Campeonato Francês.