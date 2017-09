Jogo PSG x Lyon AO VIVO hoje pela Ligue 1 (0-0)

Bem vindos, internautas! Aqui na VAVEL França, você poderá acompanhar todos os detalhes da partida entre PSG x Lyon ao vivo, válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. A partida tem início às 16h (horário de Brasília) deste domingo (17).

Bruno Genésio, comandante do Lyon, rechaçou a chance de um Lyon acuado fora de casa, apesar do favoritismo dos donos da casa: "Não, porque, de outra forma, não sairíamos do lugar. Meu medo seria irmos a Paris com uma humildade excessiva. É um jogo onde não temos nada a perder. Poucos esperam um resultado positivo do Lyon contra o PSG, mas não iremos lá como uma vítima, e sim para propor o jogo. Esta é a base de um bom resultado".

Na mesma coletiva, o treinador do PSG, Unai Emery, teceu elogios ao adversário. "O Lyon mudou alguns jogadores, mas trouxeram jovens que podem progredir muito no futuro como Traoré, Marcelo, Mendy. É uma equipe que joga bem com a bola, que ama a posse e é rápida na transição para atacar", afirmou.

No entanto, Emery fez questão de ressaltar a importância da vitória: "Para nós, o jogo de domingo é importante. Jogamos no Parque dos Príncipes, diante da nossa torcida, e vamos tentar impor o nosso estilo".

A principal atração da partida é, sem dúvidas, a estreia de Mbappé no Parque dos Príncipes. Ele deve formar o ataque com Cavani e o brasileiro Neymar. O entrosamento entre o jovem francês e o craque brasileiro foi assunto até em entrevista coletiva na sexta-feira (15). Na ocasião, o brasileiro Marquinhos falou sobre a relação: "É incrível ver a conexão entre Neymar e Mbappé. Parece que eles se conhecem há anos. Eles precisam pegar entrosamento, mas estou confiante, sei que eles encontrarão o entendimento perfeito no campo"

O Lyon conta com três brasileiros em sua convocatória. O mais famoso é o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. Além dele, temos o zagueiro Marcelo, ex-Santos, e o lateral-esquerdo Fernando Marçal, ex-Benfica.

Confira os relacionados do Lyon:

Lopes, Gorgelin, Rafael, Diakhaby, Fernando Marçal, Marcelo, Morel, Mendy, Tete, Aouar, Martins-Pereira, Tousart, Ndombele, Cornet, Memphis, Mariano, Fekir, Maolida, Traoré.

Entre os relacionados do PSG, as ausências mais notáveis são as do italiano Marco Verratti, que ainda cumpre suspensão por cartão vermelho na terceira rodada, contra o Toulouse, e os argentinos Di Maria e Pastore, por motivos de lesão



Confira os relacionados do PSG para a partida contra o Lyon:



PSG e Lyon também entraram em campo no meio da semana, em suas estreias por Champions League e Europa League, respectivamente. Os parisienses visitaram o Celtic e enfiaram sonoros 5 a 0. Já os Gones ficaram apenas no empate com o modesto Apollon Limassol, do Chipre.

O tradicional Lyon, por sua vez, detém a quinta posição do torneio, com 11 pontos. Na última rodada, o time contou com os gols de Mariano e Fekir para superar o Guimgamp pelo placar de 2 a 1.

Após cinco rodadas, o Paris Saint-German é o líder do Campeonato Francês. A equipe possui 15 pontos, com 100% de aproveitamento. Na última rodada, a equipe derrotou o Metz por implacáveis 5 a 1. Os gols foram marcados por Cavani, duas vezes, Neymar, Lucas e o então estreante Mbappé.



