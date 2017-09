Nantes anuncia projeto para construção de novo estádio visando Jogos Olímpicos de 2024

Foto: Divulgação/Nantes

O Nantes, clube do brasileiro Andrei Girotto e do técnico italiano Claudio Ranieri, inicia o projeto de um novo estádio. Em uma coletiva de imprensa, a prefeita da cidade, o presidente do clube e o presidente da imobiliária anunciaram o início do trabalho para a construção de um novo estádio estádio, que será localizado em La Beaujoire.

Estiveram presentes na coletiva, Johanna Rolland, prefeita da cidade, o presidente do clube Waldemar Kita e Yoann Joubert, presidente da Réalités (grupo imobiliário francês). A nova casa terá capacidade para 40 mil torcedores e se chamará Yellowpark.

"Estou muito interessado em ficar neste importante lugar para o FC Nantes, e todas as conexões existem, o que limita consideravelmente os custos", disse o presidente do Nantes a respeito do local da construção, próximo ao atual estádio.

O estádio será apoiado por um ambicioso projeto urbano, um complexo esportivo de bem-estar, habitação, lojas locais, um mercado, parque de estacionamento e até mesmo um colégio. A construção do novo projeto terá ajuda de apoiadores, parceiros e moradores do bairro, e deverá começar nas próximas semanas.

Embora seja muito cedo para falar sobre o orçamento, o custo previsto será de 200 milhões de euros, financiado pela empresa imobiliária, inteiramente a partir de fundos privados: "Nem um centavo do dinheiro dos impostos da cidade de Nantes será usado neste assunto. Não é para o dinheiro público financiar esses projetos", insiste a prefeita Rolland.

Com uma entrega programada para o verão europeu de 2022, o novo estádio dos “Canários” marca o presidente Kita na história do clube, o próprio ainda ressalta: "Eu não pretendo parar de trabalhar. E meu filho Franck pretende continuar."

O novo estádio deverá receber como primeiro grande evento as Olimpíadas de 2024. O Nantes no momento ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês, o próximo compromisso do clube será domingo contra o Strasbourg, fora de casa.