Goleiro Subasic e zagueiro Raggi têm contratos renovados pelo Monaco

Foto: Stéphane Senaux / Monaco

Nesta quarta-feira (20), o Monaco utilizou suas redes sociais para anunciar a renovação de Danijel Subasic e Andrea Raggi. Conhecido por ter um bom sistema defensivo, o Monaco decidiu manter duas de suas principais peças que estão no clube desde 2012.

O goleiro croata de 32 anos tem sido muito valorizado no mundo futebolístico, não é atoa que renovou até junho de 2020. Já o zagueiro italiano de 33 anos teve uma renovação de contrato até junho de 2019, um grande presente para quem está prestes a fazer 200 jogos com a camisa do clube monegasco.

Essas foram as palavras de Vadim Vasilyev, vice-presidente e CEO do clube:

"Estamos muito satisfeitos em anunciar a extensão de Danijel e Andrea, dois jogadores muito importantes no projeto do Monaco. Eles viveram muito no Mônaco: O título na Ligue 2, o regresso á elite, as quartas-de-final da Liga dos Campeões e a extraordinária temporada do ano passado com o título de campeão da França. Danijel e Andrea são dois personagens autênticos e altamente respeitados do grupo, que compartilham sua experiência e as exigências do futebol profissional com os mais jovens. Estamos muito felizes em continuar a aventura juntos."

Os jogadores também se pronunciaram sobre suas respectivas renovações:

Danijel Subasic: "Trabalhamos duro e conseguimos fazer coisas muito bonitas. Eu acho que tudo o que acontece é merecido. Nós sentimos que o clube e o presidente estão atrás de nós e nos apoiam. Devemos continuar a trabalhar e responder no campo. Estou muito satisfeito por estender meu contrato com o Monaco."



Andrea Raggi: "Estou muito feliz por estender a aventura aqui porque o Monaco é minha segunda família. É enorme para mim, são muitas coisas. Nós fizemos grandes coisas juntos e estou muito feliz por poder continuar a aventura aqui."

O Monaco atualmente é o segundo colocado do campeonato francês com 15 pontos, o próximo compromisso do clube é contra o Lille na sexta-feira (24), no estádio Pierre-Mauroy.