Bielsa se irrita com jornalistas em entrevista coletiva e garante que não pedirá demissão do Lille

'El Loco' Bielsa explodiu durante entrevista coletiva, no CT do clube (Foto: Divulgação/Lille OSC)

Marcelo Bielsa não tem o apelido de louco à toa. Em entrevista coletiva nessa quinta-feira (21), o técnico do Lille perdeu as estribeiras com os jornalistas. Na sala de imprensa do centro de treinamento do clube, ele garantiu que não pedirá demissão do comando técnico do time, que não vence há cinco jogos – três derrotas e duas vitórias.

"Eu não vou me demitir, não vou desistir por nenhum motivo", assegurou 'El Loco'. "A única maneira de parar de trabalhar aqui é eu sendo demitido. E isso não depende de mim. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu desistir da minha posição. Afirmar isso é um ato de imprudência. Tenho uma forte convicção sobre este projeto. No que me diz respeito, continuarei a trabalhar cada dia com mais força", prosseguiu.

O Lille tem cinco pontos e ocupa a 17ª posição, a um do Dijon, primeiro time dentro zona da degola

Irritado com uma pergunta que ligava sua vontade de permanecer no Lille à sua saída do Olympique de Marseille, Bielsa foi enfático e reiterou seu compromisso com o clube atual: "Eu não vou sair daqui, mesmo que tenhamos que lutar pela permanência durante todo o campeonato".

O Lille entra em campo nesta sexta-feira (21), às 15h45, para enfrentar o Monaco, více-líder da Ligue 1, em casa. O jogo vai acontecer na casa do Lille, o Stade Pierre-Mauroy, e valerá pela sétima rodada da liga.