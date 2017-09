Saint-Etiénne busca empate com Rennes e sai da zona de Champions League

Neste domingo (24), Saint-Etiénne e Rennes ficaram no empate por 2 a 2, pela sétima rodada do Campeonato Francês. No Stade Geoffroy-Guichard, o brasileiro Gabriel Silva e o atacante Bamba marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Bourigeaud e Khazri anotaram os tentos do time visitante.

O resultado faz o Saint-Etiénne cair pra quarto lugar, saindo da zona de classificação para a Champions League, já que o Bordeaux venceu o Guimgamp por 3 a 1 um dia antes. Já o Rennes fica na 15ª posição e segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, os Vert et Blanc voltam a campo no fim de semana para visitar o Troyes, no dia 1 de outubro, às 10h. Os Rouge et Noir, por sua vez, recebem o Caen, um dia antes, às 15h.

Após um início estudado e truncado, o Rennes conseguiu abrir o placar pouco antes do fim do primeiro tempo, aos 40 minutos. Na saída de bola, o goleiro Ruffier passou para o Selnaes. Bourigeaud aproveitou a displicência do zagueiro, roubou a bola e encobriu o arqueiro com um belo toque de fora da área, marcando um golaço.

No entanto, antes do fim do primeiro tempo, o Saint-Etiénne contou com ajuda brasileira para empatar. Bamba lançou o capitão Perrin, que invadiu a área pela direita e cruzou para a marca da cal. Livre estava Gabriel Silva, que finalizou com força, no contrapé do goleiro Koubek, para deixar tudo igual aos 45 minutos.

A nota triste do primeiro tempo ficou por conta da lesão do jovem atacante Ismaila Sarr, do Rennes. Considerado uma das grandes promessas do futebol francês, o jogador senegalês de apenas 19 anos saiu de campo com muitas dores e deu lugar a Amalfitano, aos 37 minutos.

Logo na volta do intervalo, o árbitro Jeróme Miguelgorry marcou pênalti para o Rennes, após Teóphile-Catherine empurrar Mubelé dentro da área. Na cobrança, o tunisiano Khazri deslocou Ruffier e bateu no canto direito, colocando os visitantes novamente à frente do marcador aos 53.

O Saint-Etiénne, porém, voltou a pressionar até estabelecer a igualdade novamente. E novamente com um pênalti. Cabella cruzou para a pequena área, Traoré e Bamba disputaram a bola e ela sobrou para Diony. O atacante francês tentou driblar Koubek, que o levou ao chão. Na sequência, o goleiro até acertou o canto na batida de Bamba, mas não conseguiu evitar o gol que definiu o placar, aos 71 minutos.

Perto do apito final, Gabriel Silva, brasileiro autor do primeiro gol, ainda levou um cartão vermelho nos acréscimos devido a uma falta dura em Amalfitano.