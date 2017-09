Após resultados ruins, presidente do Lille respalda Bielsa: "Acreditamos no trabalho"

(Foto: Divulgação/Lille)

Sendo o proprietário do LOSC desde janeiro deste ano, o hispano-luxemburguês Gérard Lopez comentou brevemente sobre o momento péssimo vivido pelo Lille no início do ciclo de Marcelo Bielsa no clube, que, apesar de diferenciado na concepção do futebol, ainda não conseguiu dar uma identidade futebolística coesa e imediata para os Doghes - somando uma vitória, quatro derrotas e dois empates em sete jogos.

"Continuamos apoiando o projeto de Bielsa no clube. É cedo para qualquer decisão mais direta, que seria até mesmo precipitada. Pela característica dele, era natural certa demora para melhor encaixe do LOSC como equipe. Tanto eu, quanto meu comitê, confiamos na progressão deste trabalho e também esperamos resultados futuros. É bobagem exigir melhores resultados nessa primeira temporada do projeto, mas sempre prezamos pelo bem do clube", enfatizou o presidente, que tem 95% das ações do clube.

Em busca de reabilitação na temporada, o Lille visitará o recém-ascendido Amiens, no próximo sábado (30), às 15h de Brasília, no Stade de la Licorne. Para essa partida derradeira pela 8° rodada da Ligue 1, o clube do norte francês provavelmente terá força total, sem nenhum desfalque relevante - uma notícia e tanto para Bielsa, que em todos duelos do LOSC até aqui, sempre teve um problema ou outro para escalar seu onze ideal. Além disto, tem se especulado na França uma mudança iminente do técnico argentino na formação tática utilizada nas partidas recentes.

Ao receber questionamentos sobre o poderio financeiro do Lille para as próximas janelas, um dos responsáveis pela reformulação do clube no último período de transferências, Gérard Lopez, deixou claro que será cirúrgico para agregar nomes condizentes com a filosofia do clube a seu plantel - ou seja - jogadores jovens, de campeonatos secundários na Europa e com margem para revenda. Dentro disto, também esclareceu que pretende manter maior parte do atual elenco para a próxima época com intenções de dar continuidade a este promissor coletivo do LOSC.

"Precisamos de critérios na hora de contratar. É com base nisto que eu, junto de Bielsa, que tem total liberdade para trazer nomes de seu cunho pessoal, preferimos por apostar em jovens talentosos. No último mercado, conseguimos transformar nosso elenco e investindo pouco na maioria dos reforços, fomos coerentes e formamos um dos times mais promissores da França.", disse.

"Casos como de Edgar Ié e Hervé Kouffi, que por indicação de Bielsa chegaram ao clube, devem se repetir nos próximos anos dentro do contexto citado. Em 2018/19, a grande meta do Lille será subir um patamar acima do conquistado nessa temporada atual. Queremos seguir com o projeto. Bielsa tem total respaldo", explicou o presidente em entrevista recente.

Ademais, o estilo de jogo do Lille não passou da teoria até agora - que em suma, prioriza por apoios gerados nas saídas com três homens, seguindo desta forma nas demais zonas do campo, efetivando um incomum 3-3-3-1. Nos jogos disputados desde o triunfo brutal diante do Nantes por 3 a 0 na estreia da Ligue 1, o grande problema do coletivo gerido por Marcelo Bielsa foi a lateral-esquerda - posição na qual foram testados quatro nomes - entre eles, Kouamé, Thiago Maia, Alonso e Ballo-Touré.

A característica de posse e controle tradicional para o experiente treinador argentino parece não ser a solução mais adequada no atual cenário do LOSC - isto pela falta de qualidade técnica de algumas peças no conjunto no geral para executar pressão e ditar as ações do jogo com coerência e êxito. Sendo assim, em alguns momentos, vimos o Lille criar chances utilizando transições objetivas como base - o que aparenta ser uma solução iminente.

Nomes como Kevin Malcuit e Thiago Mendes, que estiveram ausentes em boa parte dos fracassos do clube no Campeonato, despontam também como expoentes para resolver problemas específicos do LOSC no momento. No geral, as expectativas para esta temporada são baixas e, com isto, permanecer no meio da tabela e desenvolver uma ideia de jogo coesa deve ser a tônica do clube para o restante da época.