PSG coloca time estrelado à prova contra Bayern pela Champions League

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Uefa Champions League, a se realizada no Parc des Princes, em Paris, França.

O Grupo B da Champions League aguarda um grande duelo pela liderança nesta quarta-feira (26). Às 15h45 (horário de Brasília), o Paris-Saint German recebe o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes, em Paris, em jogo válido pela segunda rodada da competição.

Ambas as equipes dividem a primeira posição do grupo, com três pontos. Os parisienses estrearam com vitória avassaladora sobre o Celtic, fora de casa, por 5 a 0. Os bávaros, por sua vez, bateram o Anderlecht por 3 a 0, na Allianz Arena.

A partida ganha uma dimensão maior por, na opinião de muitos, se tratar do primeiro grande teste do PSG na temporada. Abastecidos pelas contratações de Neymar, Mbappé e Daniel Alves, os mandantes apenas empataram na última partida do Campeonato Francês: 0 a 0 com o Montpellier. O Bayern também saiu de campo com a igualdade no placar no último fim de semana: 2 a 2 em casa, contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão.

PSG enfrenta grande teste em meio à clima conturbado no vestiário

Na última janela de transferências, o Paris Saint-German voltou a ser protagonista, cinco anos depois de contratar Ibrahimovic e Thiago Silva junto ao Milan, em 2012. Com as aquisições de Daniel Alves, Kylian Mbappé e, principalmente, Neymar, a expectativa por uma grande campanha é altíssima, e o Bayern é considerado o primeiro desafio do clube a nível mundial nesta edição da Champions.

O retrospecto do PSG até aqui na temporada é quase perfeito: em nove jogos, os comandados do técnico Unai Emery venceram oito e empataram um, justamente o jogo do último sábado, contra o Montpellier. A equipe lidera o Campeonato Francês, com 19 pontos, um à frente do vice-líder Monaco.

No entanto, o clima não é dos melhores por Paris. Isto porque a principal pauta dos últimos dias foi o episódio protagonizado por Neymar e Cavani na partida contra o Lyon, no fim de semana retrasado. Desde então, rumores de desentendimento entre os astros tem sido relatados, contribuindo para uma atmosfera turbulenta dentro dos vestiários do PSG. Ambos jogarão juntos pela primeira vez após o incidente, já que Neymar não esteve presente na última partida devido a uma lesão no pé.

Em coletiva, Emery garantiu ter definido, de uma vez por todas, a polêmica dos pênaltis. "Já falei com os jogadores. Eles sabem como as coisas vão funcionar dentro de campo e nos pênaltis. Os dois são preparados para isso, o Cavani e o Neymar. Quero os dois com essa responsabilidade. Teremos muitos pênaltis para os dois baterem e converterem, que é o mais importante", explicou, sem maiores detalhes.

O treinador também optou por minimizar os acontecimentos recentes: "Hoje temos mais inimigos esportivos. É um processo pelo qual passamos e hoje somos um inimigo esportivo. Falam mais do PSG. Falam verdades, mentiras, mas falam mais. Somos concorrência no exterior, acho isso bom. Se falam muito do PSG é porque está entre os grandes da Europa".

Cavani, Unai Emery e Neymar no treino do PSG: incidente com cobrança de pênaltis segue repercutindo na imprensa (Foto: Getty Images)

Bem, se existe algo que possa tranquilizar Emery, é o fato de que o PSG conta quase com força máxima para o confronto com o Bayern. O único desfalque é o argentino Javier Pastore, que não se recuperou a tempo de lesão e segue no departamento médico. O seu compatriota Di María, porém, está recuperado e à disposição para atuar.

O técnico espanhol ainda fez questão de ressaltar o peso do adversário. "Vamos enfrentar uma ótima equipe, um clube que tem uma grande história. O Bayern de Munique quer ganhar essa competição. Este jogo é, portanto, uma ótima oportunidade para mostrar onde estamos. Faz muito tempo que o Bayern não vem aqui, então estamos ansiosos para quarta-feira. Agora vamos jogar este ótimo jogo. É verdade que queremos ser o primeiro do grupo, e é por isso que queremos ganhar", destacou Emery.

O PSG deve entrar em campo amanhã com: Areola; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa; Thiago Motta, Verratti e Rabiot; Mbappé, Neymar e Cavani.

Bayern busca triunfo para compensar irregularidade

Após quatro anos, Carlo Ancelotti está de volta ao Parque dos Príncipes. O atual treinador do Bayern de Munique, que comandou o PSG durante a temporada 2012/2013, sendo consagrado campeão francês, agora tem a missão de triunfar em cima do ex-clube para reconquistar a confiança da torcida bávara.

Isto porque o Bayern tem passado por uma montanha russa no que diz respeito à performance. Considerada uma das equipes favoritas ao título continental, o gigante da Baviera acumula atuações inconsistentes. Um exemplo é sequência recente de resultados: vitória não tão convincente sobre o Anderlecht (3 a 0, em casa), pela primeira rodada da Champions, seguida de duas grandes performances contra Mainz (4 a 0 em casa) e Schalke 04 (2 a 0 fora de casa), e, por último, empate com o Wolfsburg (2 a 2 em casa), após abrir 2 a 0 de vantagem.

Muito por causa disto, a equipe ocupa apenas a terceira colocação do Campeonato Alemão, com 13 pontos, um a menos que o vice-líder Hoffenheim e três a menos que o líder Borussia Dortmund, após seis rodadas.

Para piorar a situação, o Bayern já tem baixas confirmadas para esta quarta, como o goleiro Manuel Neuer, peça vital da equipe, que só voltará aos campos em 2018 devido à fratura no pé, e o lateral Bernat, também lesionado desde a pré temporada. Alaba e Thiago Alcântara eram dúvidas, mas Ancelotti garantiu a presença de ambos na coletiva desta terça.

Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva em sua volta a Paris (Foto: Getty Images)

Mesmo assim, Ancelotti rechaçou o favoritismo do PSG, sem deixar de tecer elogios ao rival. "Penso que não temos favoritos neste jogo. São duas equipas com caraterísticas diferentes de jogo. Nós temos um plano delineado. Vamos ver o que acontece. Será importante jogar de forma compacta e de não dar espaço, porque vamos confrontar Cavani, Mbappé e Neymar. Temos de estar bem no ataque e na defesa", afirmou.

O zagueiro Mats Hummels acompanhou a linha de pensamento do comandante e enalteceu as qualidades do PSG: "Se eles não tivessem perdido aquele jogo em Barcelona (derrota por 6x1), eles poderiam ter vencido a Liga dos Campeões. O PSG é um grande time e extremamente forte, sempre com jogadores em mais de uma posição. São fortes no ataque e em todas as posições".

A expectativa é de que o time comece com: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels e Alaba; Vidal, Thiago Alcântara e James Rodríguez ; Robben, Lewandowski e Ribéry (Coman).