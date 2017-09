Antes de duelo na Europa League, técnico do Nice elogia adaptação do brasileiro Marlon

(Foto: Divulgação/OGC Nice)

O Nice está passando por uma fase de consolidação como força atual dentro do cenário francês, após uma temporada brutal conseguindo resultados fantásticos e indo à competições europeias pela segunda vez consecutiva. Neste contexto, as transformações sofridas pelo clube procedente da Costa Azul do hexágono, foram imensas - tanto na qualidade do elenco quanto nas mudanças em suas bases táticas. Um dia antes da segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa, quando o Nice enfrentará o Vitesse da Holanda, o técnico suíço Lucien Favre elogiou a compostura do zagueiro Marlon e ainda falou sobre como escalará sua equipe nesse embate.

"Para um jovem como ele, que está em sua primeira experiência na França, a forma como está reagindo as situações do jogo vem sendo espetacular. Junto de Dante, Le Marchand e Sarr, complementa uma zaga que me deixa devidamente satisfeito. Com a bola, ele tem uma qualidade incrível para realizar passes nas saídas e ainda é veloz. Demonstrou uma capacidade enorme em competir conosco. Enquanto a amanhã, precisamos decidir, porque ontem ele não participou das atividades do treino", disse.

Com relação a situação dos Aiglons no grupo K da Liga Europa, o time de Mário Balotelli e cia venceu com autoridade em sua estreia na competição - goleando o Zulte-Waregem, na Bélgica, por 5 a 1 - liderando a chave pelo saldo de gols. Em contrapartida, o Vitesse foi derrotado pela Lazio, em um jogo caótico nos países baixos, contando com o triunfo apertado dos italianos por 3 a 2. Nesta quinta-feira (28), às 14h, na Allianz Riviera, holandeses e franceses se enfrentam com favoritismo pesando para o lado dos mandantes.

O técnico que apareceu em 7° lugar numa lista com os 50 melhores treinadores da atualidade feita pela revista britânica Four Four Two, foi enfático ao falar sobre seus métodos de trabalho e modos como gere os elencos que comanda. Ainda informou as situações de importantes peças do clube, como a do meio-campista marfinense Jean Seri, que esteve ausente do último jogo do OGCN no Campeonato Francês, no empate por 2 a 2 frente ao Angers.

"Falando sobre o jogo de amanhã, já tenho algumas certezas com relação aos onze jogadores que vou escalar na ocasião. Nos treinos a gente costuma definir pontos e definições do será feito na partida. Tendo isso em vista, Seri e Lees-Melou são dúvidas para a partida, pois não realizaram todo o trabalho conosco na terça-feira e pela ordem, devem fazer recuperação. No mais, estudamos a equipe do Vitesse e estamos preparados para corrigir os erros apresentados contra o Angers."

O estilo do Nice se tornou um tanto quanto peculiar nos últimos tempos. A ideia reativa de atrair o adversário para seu campo através de troca de passes entre os defensores gerando apoio, retrair estes movimentos e contra-atacar, é um conceito moderno e que surpreendeu todos rivais do clube na França na temporada passada - onde a maioria das equipes priorizam por argumentos retrógrados em sua grande parte.

Comisto, podemos dizer que o coletivo de Lucien Favre é um dos mais funcionais da Europa, com ou sem resultados. O trabalho do técnico suíço que moldou parte de sua carreira, e ganhou ênfase no velho continente na Alemanha, é excelente. Ademais, a mudança para o 4-4-2 simétrico aderido pelo Nice recentemente, representa uma alteração drástica na postura da equipe, que agora, recebe melhores peças para competir em relação a anos anteriores - com exceção da temporada passada.