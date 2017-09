Com grande atuação de Mbappé, PSG amassa Bayern e lidera Grupo B da Champions

No jogo mais aguardado da fase de grupos da Uefa Champions League, o Paris Saint-Germain recebeu o Bayern de Munique nesta quarta-feira (27), no Estádio Parc des Princes, em Paris. Em mais uma grande partida de seu trio ofensivo, o time parisiense venceu a equipe alemã por 3 a 0, com gols de Dani Alves, Cavani e Neymar.

Com o triunfo, o PSG lidera de forma isolada o Grupo B da competição europeia, com seis pontos. Apesar do revés, o Bayern segue na vice-liderança, com três pontos. O Celtic bateu o Anderlecht fora de casa por 2 a 0, mas perde no saldo de gols para o time alemão (0 /-2), e fica na terceira posição. Já o time belga ainda não pontuou.

A próxima rodada da Uefa Champions League acontecerá na terceira semana de outubro. No dia 18, o Paris Saint-Germain duelará contra o Anderlecht, na Bélgica, enquanto o Bayern de Munique buscará a recuperação diante do Celtic, na Alemanha. Ambos os jogos serão disputados às 16h45 (de Brasília).

Gol relâmpago abre caminho para vitória

Com excelentes números em seu início de temporada, o PSG ainda contava com a desconfiança da imprensa internacional por não ter enfrentado uma equipe considerada de primeira linha. O brasileiro Neymar tratou de facilitar o caminho do time francês logo no início da partida. Em bela jogada individual, o camisa 10 desceu em velocidade pela esquerda, passou pela marcação do Bayern e rolou para Dani Alves, que encheu o pé na saída do goleiro, inaugurando o marcador.

Os minutos subsequentes foram de domínio do time da casa, que não se contentou com a pequena vantagem aberta. Com a marcação adiantada, o PSG pressionava a equipe de Carlos Ancelotti, perdida no jogo até então. No entanto, o time alemão logo corrigiu seus erros, adiantando as linhas e apostando em tabelas pelo lado direito. Na primeira boa chegada, Rabiot conseguiu afastar o cruzamento feito por James Rodrígues. Outra boa oportunidade foi desperdiçada por Müller, que livre, desviou para fora a bola levantada na área em cobrança de escanteio.

Recuperado do gol sofrido, o Bayern colocou a bola no chão tentou buscar o empate. O goleiro Aréola apareceu com duas boas defesas evitando o empate no Parc des Princes. Na primeira, o arqueiro pegou uma bomba chutada por Javi Martínez da entrada da área. Aréola viria a aparecer novamente dois minutos depois, pegando firme a bola cabeceada por Lewandowski.

(Foto: Divulgação/PSG)

As chances desperdiçadas custaram caro ao Bayern de Munique. Aos 31’, Mbappé serviu Cavani com uma bela assistência após jogada individual. O atacante definiu de primeira, ampliando a vantagem parisiense. Os anfitriões ainda tiveram a chance de chegar ao terceiro, novamente com o uruguaio. Neymar disputou bola com a defesa adversária e deixou de calcanhar para Cavani. O camisa 9, porém, finalizou em cima do goleiro Ulreich.

Neymar amplia e PSG controla vantagem

Tal como no primeiro tempo, a etapa complementar iniciou movimentada, com ambos os times buscando o campo de ataque. Ancelotti promoveu duas substituições ainda no intervalo, com Rudy e Coman entrando nas vagas de Tolisso e James Rodrígues, respectivamente. O Bayern seguiu com maior posse de bola e criando boas situações, mas ainda pecava nas finalizações. Thiago Silva salvou em cima da linha a bola cabeceada por Javi Martínez, aos quatro minutos.

A resposta do Paris Saint-Germain foi imediata. Em jogada de contra-ataque, Neymar tabelou com Mbappé, ficou de frente para o gol e chutou forte para fora. O craque brasileiro viria desperdiçar uma nova chance minutos depois, e desta vez foi consolado por Cavani, com quem teve um atrito há duas semanas. Mas o camisa 10 do PSG se redimiu dos lances perdidos. Após grande jogada de Mbappé dentro da área, Javi Martínez não conseguiu afastar a bola e Neymar completou para o fundo da rede.

(Foto: Divulgação/ PSG)

Completamente desorientado, o Bayern até chegou a balançar a descontar com Vidal, mas a arbitragem assinalou o impedimento. O terceiro gol do PSG frustrou qualquer esperança do time alemão, que mesmo com a entrada de Robben não voltou a oferecer perigo. Unai Emery, por sua vez, também realizou mexidas em sua equipe.

Di María entrou no lugar de Mbappé, que deixou o campo ovacionado pela torcida francesa. Draxler também entrou na equipe, mas pouco acrescentou. O PSG percebeu o desinteresse de seu adversário e diminuiu o ritmo, vencendo com facilidade.