Satisfeito com vitória diante do Bayern, Emery enfatiza força coletiva do PSG

(Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

Dando sequência a sua participação na fase inicial da Champions League, pelo grupo B, os parisienses receberam o poderoso Bayern de Munique nesta quarta-feira (27), em partida realizada em Paris. Com uma exibição defensiva consistente e contando com os desequilíbrios individuais de seus pontas, o PSG saiu com uma vitória gigantesca por 3 a 0, com gols de Daniel Alves, Cavani e Neymar. O triunfo colocou os franceses no topo da tabela da chave, com seis pontos ganhos e incríveis oito gols anotados em dois jogos.

Efetivando um trabalho defensivo brutal para recuperar a posse e transitar objetivamente nos espaços deixados pelo adversário, o técnico Unai Emery ressaltou esta proposta do seu time perante à um rival que também procurou controle."Nós fizemos um grande jogo pelas circunstâncias recentes no Campeonato Francês. Conseguimos roubar a posse e ser direto com ela, criando várias chances e fazendo os gols com certa tranquilidade. É preciso atribuir este jogo aos meus onze atletas que estiveram em campo hoje, além dos que entraram no decorrer que foram muito importantes. Derrotamos um dos maiores clubes da Europa. Estou satisfeito", disse.

Designado para ser ativo pelos lados do campo e tendo imensa liberdade para percorrer metros e apoiar os ataques do PSG, o brasileiro Daniel Alves foi essencial para a vitória do clube francês. "Daniel é um jogador especial. Incrível, simplesmente incrível. Tem uma habilidade fora do comum para a posição e teve contribuição gigantesca para nossa equipe na noite de hoje. Estou feliz pelo desempenho do coletivo, mas algumas atuações merecem destaques maiores, e Daniel fez por onde para isto. Fico ainda mais contente por poder trabalhar com atletas deste nível", explicou Emery.

Ao ser perguntado sobre o jovem prodígio do futebol francês, Kylian Mbappé, Emery não poupou elogios para o garoto que já vem mostrando todo seu talento para o mundo após ser contratado por uma fortuna junto ao Monaco na última janela de transferências.

"Mbappé tem tudo para ser um dos grandes nomes desta geração. O que ele fez hoje foi digno de gente grande, assumindo protagonismo. É um jogador especial, na forma que dribla, que finaliza. Tenho em mente ele como um dos nossos principais jogadores. É um menino, por isso, precisamos ter calma. Fez uma partida sensacional e merece todos elogios."

Com objetivo de manter a regularidade no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo no próximo sábado (30), diante do Bordeaux, às 12h de Brasília, no Parc des Princes. Outro teste gigantesco para os parisienses, já que o adversário ocupa as primeiras posições na Ligue 1 e sonha com vôos mais altos nessa temporada. Na Champions League, o duelo seguinte do clube da capital francesa acontecerá no dia 18 de outubro, em visita complicada contra os belgas do Anderlecht.