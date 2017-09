Lyon sai na frente, mas não segura Atalanta e empata segunda seguida na UEL

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Grupo E da Uefa Europa League 2017-18, no Groupama Stadium, em Lyon, França

Jogando de seu torcedor, o Lyon criou mais, fez o goleiro adversário trabalhar, mas acabou ficando no empate com a Atalanta pela 2ª rodada do Grupo E da Uefa Europa League. Traoré, no fim do primeiro tempo, abriu o placar, mas Gómez empatou para os italianos.

No outro jogo da chave, Everton e Apollon Limasol empataram na Inglaterra por 2 a 2. Com quatro pontos, a Atalanta lidera o grupo, enquanto o Lyon tem dois, em 3º.

Pela Europa League, as equipes voltam a campo no dia 19/10, às 17h05. O Lyon joga na Inglaterra contra o Everton, enquanto a Atalanta joga na Itália contra o Apollon Limasol. Pela Ligue 1, o OL visita o Angers, no domingo (1/10), às 12h. No mesmo dia, pela Serie A, os bergamascos recebem a Juventus, às 15h45.

Lyon domina e abre placar no fim

O primeiro tempo foi de amplo domínio lyonnais no Groupama Stadium. Com mais posse de bola e maior número de finalizações, apesar de dar certo espaço para os visitantes, o Lyon correu poucos riscos na primeira etapa. A primeira chance clara veio aos 15. Mariano recebeu na intermediária, limpou Masiello e arriscou chute de longe no canto esquerda, mas Berisha caiu e colocou para fora.

A Atalanta teve dificuldades para chegar à área francesa, mas, na vez que conseguiu, levou muito perigo. Aos 23, Spinazzola avançou pela esquerda, levantou na segunda trave e Hateboer subiu livre, mas perdeu grande chance, cabeceando para fora.

Aos 28, na cobrança de escanteio para a área, Tete desviou de cabeça e acertou o travessão da Atalanta. Apesar do domínio e da capacidade de rondar a área rival, o Lyon pecava nas finalizações e não conseguia tirar o zero do placar. Aos 35, Aouar avançou pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro e Mendy desviou de carrinho, mandando com perigo à direita do gol.

Quando parecia que a Atalanta conseguiria levar o 0 a 0 para o intervalo, os mandantes usaram de seu talento para sair na frente. Já aos 44, após grande jogada pela esquerda, Fékir cruzou na primeira trave e Bertrand Traoré tocou de letra, mas Berisha salvou. Porém, no rebote, o camisa 10 ficou livre e bateu forte para abrir o placar no fim do primeiro tempo.

Papu Gómez decide e assegura ponto para visitantes

Para o segundo tempo, Gasperini trocou Cristante por Castagne, buscando reforçar o trabalho da Atalanta pelas laterais. Por um tempo, os italianos diminuíram o espaço para os franceses, principalmente antes de buscar seu gol, que saiu aos 12. Em cobrança de falta na entrada da área, Gómez mandou no canto direito e não deu chances para o goleiro Lopes, empatando na França.

Depois de sofrer o empate, o Lyon voltou a ter o domínio no jogo em sua casa. Os comandados de Bruno Génésio terminaram o jogo com 63% de posse de bola e finalizaram 21 vezes, contra apenas cinco da Atalanta, que passou a segurar o resultado que lhe satisfazia na briga por uma das duas vagas no mata-mata da UEL.

Aos 23, na cobrança de escanteio de Fékir, Tete subiu livre na entrada da pequena área e cabeceou forte, mas Castagne cortou no meio do caminho. No rebote, N'dombélé arriscou chute forte de fora da área, mas Berisha mandou para escanteio. Seis minutos depois, Tete recebeu de Traoré pela direita, cruzou rasteiro e Caldara mandou contra o próprio patrimônio, mas o goleiro caiu e espalmou.

A reta final de jogo foi de pressão dos mandantes, que tiveram em Depay, Maolida e Cornet fôlego novo para tentar a vitória, mas a Atalanta resistiu bem ao assédio lyonnais e segurou o 1 a 1 em solo francês.