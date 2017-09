Jogo PSG x Bordeaux AO VIVO online pela Ligue 1 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Paris Saint-Germain x Bordeaux ao vivo pela 8ª rodada da Ligue 1. A partida acontecerá no Parc des Princes, às 12h.

Após golear o Bayern de Munique, 3 a 0, na Champions League o líder PSG, com 19 pontos, recebe o Bordeaux, 3º colocado com 15 pontos, no Parc des Princes, em Paris.

Na última rodada, ainda cercado pela confusão entre Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain empatou em 0 a 0 com o Montpellier. Veja os melhores momentos:

Já o Bordeaux, que sonha em se aproximar da liderança, recebeu e venceu o Guimgamp na última rodada, por 3 a 1. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, o Paris Saint-Germain irá enfrentar o Dijon, no sábado (14). Já o Bordeaux receberá o Nantes, no domingo (15).

Na quarta-feira, contra o Bayern, Cavani e Neymar marcaram para o PSG. Após os gols, os dois jogadores - pilares da grande polêmica nesse início de temporada na equipe - se abraçaram e comemoraram bastante, incluindo foto publicada pelo brasileiro em uma rede social.

Após a vitória sobre o Bayern, o jovem Mbappé falou sobre o estilo da equipe e sobre as maneiras como os jogadores podem se comportar em campo, para conquistar a vitória: "Havia muita expectativa e jogamos um jogo muito bom. Tivemos um plano de jogo, mas contra equipes deste calibre, você precisa se adaptar. Com o nosso time, podemos jogar um jogo baseado em possessão, mas também ganhar jogos no contra-ataque, como esta noite. Vamos tentar manter este formulário e continuar ganhando".

Já o técnico do Bordeaux, Jocelyn Gouvernnec, comemorou o fato de já ter conquistado 15 pontos, e quer repetir Lyon, que fez jogo duro, e Montpellier, que empatou, para sair de Paris com um ponto: "Ir para o Parc des Princes invicto? Acima de tudo, estou feliz por termos 15 pontos. Nós só precisamos nos inspirar em Lyon e Montpellier para ir lá, jogar bem e conquistar algo nessa partida".