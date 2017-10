Em confronto direto, Lyon goleia Montpellier pelo Campeonato Francês Feminino

Foto: Reprodução/OL Foot Féminin

A quarta rodada da D1 Féminine ocorreu neste final de semana. No sábado (30), no principal confronto do início da competição, o Lyon goleou o Montpellier jogando fora de casa, no duelo entre o atual campeão e vice da última temporada. Quem se aproveitou da derrota do Montpellier foi o Paris Saint Germain que também venceu fora de casa, o Guingamp e assumiu a vice-liderança da competição.

Um avassalador Lyon venceu sem dificuldades um dos principais rivais na luta pelo título

Lyon e Montpellier jogaram com suas equipes titulares, já pensando nos jogos do meio de semana pela Uefa Women's Champions League. O atual campeão europeu, viaja até a Polônia para enfrentar o Medyk Konin, enquanto o MHSC recebe o Zvezda Perm (RUS). Hegerberg, artilheira da competição com oito gols, abriu o placar para o time do OL aos 23 da primeira etapa e só no segundo tempo, a goleada começou a ser construída, com gols de Karchaoui (contra), Le Sommer, Hamraoui e Marozsán, fechando o 5 a 0.

O PSG, atual vice campeão europeu, venceu o Guingamp jogando fora de casa. Katoto e Delie, duas vezes, marcaram os gols da vitória por 3 a 0 que levou o clube das brasileiras Erika e Formiga a vice liderança do campeonato com 10 pontos.

Nas outras duas partidas do sábado, o Bordeaux venceu por 1 a 0 o Marseille com um gol de Gathrat, nos acréscimos, enquanto Lille e Albi empataram por 1 a 1, gols de Sarr e Cazeau.

Paris FC e Soyaux vencem e continuam entre os cinco melhores da competição

Nesse domingo (1º) o Paris FC venceu sem dificuldades o vice lanterna Rodez por 4 a 0, com dois gols de Thiney, Catala e Matéo. Já o surpreendente Soyaux, teve dificuldades ao vencer o lanterna Fleury, que ainda não pontuou na competição, pelo placar de 2 a 1, sendo o único time ao lado de PSG e Lyon, invicto na D1 Féminine.

A próxima rodada ocorrerá no próximo final de semana, no domingo (8) com os seguintes jogos:

Fleury x Lille

Marseille x Soyaux

Rodez x Montpellier

PSG x Albi

Lyon x Bordeaux

Guingamp x Paris FC