Rudi Garcia enaltece capacidade de reação do Olympique de Marseille após virada contra o Nice

Foto: Reprodução/OM

O Olympique Marseille conquistou importante vitória na tarde desse domingo (1º) fora de casa diante do Nice. Após derrota no meio de semana para o Red Bull Salzburg pela Uefa Europa League, os Les Olympienes chegaram a estar perdendo por 2 a 0 nos primeiros vinte minutos de jogo, gols de Mario Balotelli e Jean Seri.

Mas com uma excelente atuação de Lucas Ocampos, que marcou dois gols, e com Steve Mandanda fazendo ótimas defesas, inclusive em pênalti cobrado por Pléa, no segundo tempo, a equipe reverteu o placar para um 4 a 2. Luiz Gustavo, autor de um dos gols da virada, foi expulso no segundo tempo.

Com o resultado, o Marseille chegou aos 16 pontos e a terceira colocação na Ligue 1, com a mesma pontuação do Nantes. Já o Nice, que veio de vitória pela Liga Europa diante do Vitesse, é apenas o 10º colocado com 10 pontos, mesma pontuação do Guingamp, que perde nos critérios de desempate.

Após o jogo, o treinador do Marseille, Rudi Garcia, falou a imprensa sobre o resultado, além das perspectivas da equipe dentro da competição: "Nós não começamos mal, nós levamos gols em dois lances que começaram em jogadas de bola parada, um escanteio e o rebote de uma falta, mas acho que voltamos ao jogo porque começamos bem, atacamos e tivemos a bola. Mostramos grande mentalidade e calma, após sair perdendo por dois gols, nos primeiros vinte minutos e conseguir reverter o resultado ainda na primeira etapa. Estou muito contente com meus jogadores."

"Estamos entre os quatro primeiros, o que é o nosso grande objetivo para a temporada. Conseguimos três vitórias consecutivas que nos colocaram nesse patamar e queremos nos manter nele", disse.

"Lucas Ocampos é um modelo de jogador para a equipe, pois pode atuar em três posições no ataque e foi fundamental na partida de hoje. Temos uma equipe sólida e confio muito nela. Já estamos pensando no próximo confronto, após a pausa internacional", comentou o treinador, se referindo ao jogo diante do Strasbourg, pela nona rodada e que será realizado no dia 15 (domingo), após as Eliminatórias para a Copa de 2018

Um dos destaques da partida, o goleiro Steve Mandanda também comentou sobre o jogo: "Tivemos um início de jogo bem difícil, mas mostramos personalidade para reverter a situação adversa. Ir para o vestiário após o fim do primeiro tempo tendo revertido o placar nos deu muita tranquilidade e até mesmo quando tivemos dez jogadores em campo conseguimos ser sólidos. Era importante vencer hoje para continuar nossa série positiva e devemos trabalhar para nos manter entre os primeiros da liga."