Após 'selar a paz', Cavani minimiza polêmica com Neymar: "São coisas do futebol"

Neymar e Cavani comemoram gol do PSG (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Durante entrevista coletiva cedida nessa segunda-feira (3) em Montevidéu, o atacante Edinson Cavani minimizou a recente polêmica com o brasileiro Neymar. Assim como o brasileiro, que se pronunciou recentemente, o uruguaio jogou panos quentes sobre a confusão e tratou a história como um caso já superado entre eles, afirmando também que a repercussão deu outro tom ao assunto.

"São coisas do futebol. Às vezes ficam tão grande. A verdade é que todos são conscientes que as coisas ficaram maiores do que são. São coisas se conversam dentro do vestiário, tudo tem solução. Já está tudo tranquilo. Importante é que todos lutem pelo mesmo objetivo, seja na seleção, seja na equipe onde está", disse o atacante.

O próximo compromisso de Cavani é contra a Venezuela, em Sán Cristóbal, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Uruguai é o segundo colocado, com 27 pontos, e não pode mais alcançar o Brasil.

Entenda o caso

Em dois momentos durante o segundo tempo da partida contra o Lyon, Neymar e Cavani disputaram a bola para a cobrança de uma falta e do pênalti. No lance fora da área, Daniel Alves retirou a bola das mãos do uruguaio e entregou para o camisa 10 cobrar.

Posteriormente, Cavani não deixou o brasileiro bater o pênalti. Durante as entrevistas e ao longo dos jogos desta temporada, ficou ciente que Cavani era o cobrador oficial de pênaltis e Neymar sempre batendo as faltas.

Vale destacar também a irritação de Neymar ao não cobrar a penalidade. O brasileiro foi para longe da área, mas depois voltou e foi com muita vontade para tentar o rebote, mas não chegou a tempo. Segundo o jornal L’Equipe a discussão entre os dois continuou dentro dos vestiários.