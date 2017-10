Jogo Bulgária x França AO VIVO hoje pelas Eliminatórias Europeias (0-0)

Olá, internautas! Aqui, na VAVEL Brasil, você irá acompanhar todos os lances da partida entre Bulgária e França, neste sábado (7), válida pela 9ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

O confronto realizado na Borisov Arena, em Borisov, tem início às 15h45 (horário de Brasília).

Leia: Eliminatórias Europeias Grupo A: França e Suécia brigando pela ponta, Holanda corre por fora

Outro personagem da partida que falou à imprensa foi Petar Hubchev, técnico búlgaro, que optou por manter a humildade e o foco dos seus jogadores: "A Bulgária não é uma potência mundial e será difícil nos classificarmos. Não queremos falar do que pode acontecer com duas vitórias. Estamos tentando manter nossos jogadores focados".

Hubchev também minimizou os desfalques dos meias Ivelin Popov e Ivaylo Chochev, suspensos. "Sabíamos, desde o início da semana, que iríamos jogar sem dois jogadores importantes. Cabe a nós escolher as melhores reposições possíveis".

Pelo lado francês, o atacante do Paris Saint-German Kylian Mbappé é a bola da vez. A joia de 18 anos vem acumulando grandes partidas, como contra o Bayern de Munique, pela última rodada da Liga dos Campeões, e vem fazendo por merecer as recentes convocações.

Apesar disso, o jovem fez questão de afastar o rótulo de "salvador da pátria". "Não, eu não vou salvar o dia", afirmou em entrevista coletiva. "Temos 11 jogadores no gramado. As pessoas esperam muito de mim e isso é normal. Quando você tem bons jogadores, é justificável você esperar que eles façam a diferença. Mas eu creio que temos um elenco de qualidade, com muitos bons jogadores. Não é um jogador que fará a diferença, e sim todos", completou.

Mbappé prosseguiu com a entrevista, falando um pouco sobre o que espera do confronto: "É um jogo realmente muito importante, temos que ir para a Rússia. É um fato, mais do que um objetivo. Mentalmente, estamos nos preparando para uma guerra".

Historicamente, enfrentar a Bulgária fora de casa nunca foi tarefa fácil para a França. Os Bleus já visitaram o território inimigo nove vezes, mas só conseguiram sair de lá com uma vitória.

Além disso, o duelo guarda um trauma para os franceses: em novembro de 1993, pelas Eliminatórias da Copa de 1994, nos Estados Unidos, a Bulgária eliminou a França em confronto direto com um gol no último minuto de Emil Kostadinov, em pleno Parque dos Príncipes. A partida terminou com o placar de 2 a 1 para os visitantes.

Confira a lista de convocados da Bulgária para a partida:



Goleiros: Plamen Iliev, Bozhidar Mitrev, Blagoy Makendzhiev;



Defensores: Anton Nedyalkov, Nikolay Bodurov, Bozhidar Chorbadzhiyski, Strahil Popov, Petar Zanev, Vasil Bozhikov, Tsvetomir Panov;



Meio-campistas e atacantes: Aleksandar Tsvetkov, Martin Raynov, Kristiyan Malinov, Georgi Kostadinov, Simeon Slavchev, Todor Nedelev, Stanislav Manolev, Ivaylo Chochev, Bozhidar Kraev, Ivelin Popov, Ivaylo Dimitrov, Spas Delev, Andrey Galabinov.

O meia do Manchester United Paul Pogba, o atacante do Barcelona Ousmane Dembelé e o lateral esquerdo do Manchester City Benjamin Mendy são as principais ausências por lesão da convocação francesa. Além dos dois, nomes como Anthony Martial, do Manchester United, e Nabil Fekir, do Lyon, presentes na última lista de Deschamps, também não foram selecionados para defender as cores azuis.

A convocação também marca os retornos de Lucas Digne, do Barcelona, para a vaga de Mendy, além do zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid e os meias Dimitry Payet, do Marseille, e Moussa Sissoko, do Tottenham. Todos não estavam no grupo que disputou as duas últimas rodadas, seja por opção técnica ou lesão.

Dias depois da convocação, o zagueiro Laurent Koscielny, do Arsenal, e Layvin Kurzawa, do PSG, se lesionaram nos treinamentos da Seleção Francesa e foram cortados da equipe. Adil Rami e Jordan Amavi, ambos do Marseille, foram chamados para os seus respectivos lugares.



Confira a convocação da Seleção Francesa, com as ressalvas de que Rami substitui Koscielny e Amavi substitui Kurzawa:



Na última rodada, a França ficou no empate com Luxemburgo em 0 a 0, fora de casa. A Bulgária, por sua vez, caiu diante da Holanda por 3 a 1.

O favoritismo da vice-líder Suécia contra Luxemburgo também pressiona a Seleção Francesa. Com 17 pontos, uma vitória simples garante o time de Didier Deschamps, ao menos, na fase de repescagem. Porém, um empate ou derrota pode custar a liderança do grupo e, de quebra, a aproximação da terceira colocada Holanda, que enfrenta Belarus ​fora de casa e pode ir a 16 pontos, além da própria Bulgária, que pode ir a 15.

Só a vitória interessa à Bulgária. Em quarto lugar com 12 pontos, uma derrota significa o fim da estrada para a equipe do técnico Petar Hubchev, enquanto o empate só garante chances matemáticas em caso de improvável derrota da Suécia para Luxemburgo. Mesmo assim, um saldo de gols enorme teria que ser compensado na última rodada para os búlgaros avançarem à Copa do Mundo.

Confira os outros jogos do grupo A na rodada:

Suécia x Luxemburgo - 13h

Belarus x Holanda - 15h45

Classificação do grupo A das Eliminatórias Europeias:



1) França - 17 pontos; 5V, 2E, 1D; Saldo de gols: 10

2) Suécia - 16 pontos; 5V, 1E, 2D; Saldo de gols: 11

3) Holanda - 13 pontos; 4V, 1E, 3D; Saldo de gols: 5

4) Bulgária - 12 pontos; 4V, 0E, 4D; Saldo de gols: -4

5) Luxemburgo - 5 pontos; 1V, 2E, 5D; Saldo de gols: -10

6) Belarus - 5 pontos; 1V, 2E, 5D; Saldo de gols: -12