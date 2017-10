Após vitória no último minuto diante do Monaco, Bruno Génésio destaca poder decisivo de Fekir

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Depois de um jogo caótico, com alternâncias durante os 90 minutos, o Lyon venceu em casa o Monaco pelo placar de 3 a 2, com Nabil Fekir sendo o principal nome da partida, marcando o gol decisivo diante da equipe monegasca, quebrando a marca negativa de três jogos sem vitórias pela Ligue 1 por parte do OL.

Ao fim da partida, o treinador do Lyon, Bruno Génésio, concedeu entrevista coletiva e destacou alguns aspectos da partida: "Tivemos finalmente a sorte que nos faltou nas últimas partidas, tanto pela Ligue 1 como pela Liga Europa. A qualidade de Fekir é inquestionável, é um jogador de nível internacional e muito importante para a equipe."

"Porém, acredito que pecamos no sistema defensivo e sobretudo na transição meio-ataque, nossa equipe está atacando muito, com muitos jogadores ofensivos, pois a formação nos propicia jogar com até quatro jogadores no ataque, o que é arriscado em um jogo onde a transição entre os setores de campo são intensas e frequentes. Precisamos corrigir esse aspecto para termos mais sucesso", analisou o técnico.

Outro que também falou sobre o jogo foi Nabil Fekir, grande destaque da partida com dois gols e uma assistência: "Estou feliz pelo time. Fizemos um ótimo jogo, por mais que os gols sofridos tenham saído em erros de desatenção, todos sabem que dou o máximo em campo e tive a sorte na cobrança de falta."

"Bruno Génesio é uma boa pessoa e não merece o que ouvimos sobre ele na imprensa. Não fui eu que aliviei a situação dele, pois as críticas em relação ao seu trabalho são ridículas. Ele faz o seu melhor e todo o elenco está a favor dele. É necessário continuidade para ganhar as seguintes partidas e é isso que desejo com a camisa do Lyon", comentou o capitão do Lyon.

O treinador do Lyon vem sendo criticado por boa parte da torcida e também tem sua saída especulada pela imprensa. Veículos franceses informam que Jean-Michel Aulas pretende fazer uma mudança no comando técnico do clube em breve.

A equipe terá um importante compromisso pela Uefa Europa League na próxima quinta-feira (19) diante do Everton, em Liverpool. Enquanto o Monaco receberá na terça-feira (17) o Besiktas pela Uefa Champions League, em partida disputada no Stade Louis II. Ambos retornam a campo pela Ligue 1 no próximo sábado (20), quando os monegascos enfrentarão o Caen novamente em casa e o Lyon visitará o Troyes. Os Gones ocupam momentaneamente a terceira colocação com 16 pontos.