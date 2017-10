Lyon goleia e continua líder isolado do Campeonato Francês de Futebol Feminino

Foto: Reprodução/FFF

A sexta rodada do D1 Féminine ocorreu nesse domingo (15) e novamente o Lyon mostrou motivos para ser apontada como a equipe favorita ao título nesta temporada. O OL aplicou uma goleada por 5 a 0 diante do Soyaux.

O resultado vem após ter goleado o Medyk Konin-POL no meio de semana pela Uefa Women's Champions League por 9 a 0, garantindo classificação as oitavas de final da competição. Os gols da fácil vitória deste domingo foram marcados por Le Sommer (duas vezes), Renard, Hegerberg e Lucy Bronze, que levaram a equipe aos 18 pontos em 18 possíveis.

No primeiro confronto do dia, o Montpellier - que no meio de semana se qualificou as oitavas de final da Uefa Women's Champions League ao vencer o Zvezda Perm por 2 a 0, com dois gols da sueca Sofia Jakobsson - venceu por 1 a 0 a equipe do Guingamp, jogando em casa, mesmo placar da vitória do ASPTT Albi diante do Fleury, que segue como a única equipe a não ter pontuado na competição.

O primeiro derby de Paris, com a mudança do Juvisy para Paris FC, foi morno e o Paris Saint-Germain, jogando muito abaixo do nível de seu plantel, venceu com um gol solitário de Marie Katoto. Nas demais duas partidas da rodada, o Lille enfrentou o Olympique Marseille e empatou por 1 a 1, mesmo placar do confronto entre Bordeaux e Rodez.

A liderança da competição é do Lyon com 18 pontos, seguido pelo PSG com 16 e do Montpellier com 15. Na zona de rebaixamento, Rodez com 2 pontos é o 11º colocado e a lanterna da competição segue com o Fleury.

A competição retornará daqui a duas semanas, devido ao início da Coupe de France Feminine, com equipes de divisões inferiores no próximo final de semana e por conta da parada para as Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2019. Além disso, a Seleção Feminina da França, que não disputa as Eliminatórias por ser o país sede da próxima Copa, terá dois amistosos na próxima sexta feira (20) diante da Inglaterra e na segunda feira (23) contra Gana.