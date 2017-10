Goleiro e ídolo, Steve Mandanda atinge recorde de jogos pelo Olympique de Marseille

Mandanda foi titular no empate em 3 a 3 com o Strasbourg (Foto: Getty Images)

Apesar do tropeço diante do Strasbourg, no empate por 3 a 3, um jogador do Olympique de Marseille teve, e muito, o que comemorar. Steve Mandanda, ídolo do clube, alcançou a maior das marcas: ao entrar em campo, o goleiro superou o meia Roger Scotti e se tornou o atleta com mais partidas disputadas na história da equipe francesa, somando todas as competições. São 453 até aqui, e contando.

O dia foi do veterano de 32 anos. Ovacionado pela torcida visitante no Stade de la Meinau, o arqueiro também recebeu homenagens do Marseille por meio das redes sociais, além de um comentário do treinador Rudi Garcia. "Isso prova o seu amor pelo Marseille. É admirável, e espero que ele siga protegendo a nossa meta por quanto tempo for possível", afirmou.

Nascido no Congo, mas naturalizado francês, Mandanda está em sua segunda passagem pelo OM. Ainda jovem, aterrissou em Marseille em 2007, depois de começar a carreira no pequeno Le Havre. Assumiu a titularidade após a grave lesão do então camisa 1 Cédric Carrasco e, desde então, não perdeu mais o lugar no time, sendo eleito o melhor goleiro da Ligue 1 em sua primeira temporada.

Após 10 temporadas de bastante regularidade, coroadas com mais três prêmios de melhor goleiro do Campeonato Francês e o título do certame na temporada 2009/2010, Mandanda acertou transferência para o Crystal Palace em 2016. No entanto, não obteve sucesso no clube inglês e foi figura mais presente no banco do que entre os titulares. A falta de sequência fez o francês retornar ao Marseille para a disputa da temporada 2017/2018.

Ser recordista não é o único orgulho da carreira de Mandanda. O veterano também acumula, ao total, 24 convocações para a Seleção Francesa, tendo disputado as Eurocopas de 2008, 2012 e 2016, além da Copa do Mundo de 2014. Ele também esteve presente na última lista do técnico Didier Deschamps para as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.