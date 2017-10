Besiktas vence de virada e complica vida do Monaco na Champions League

O Monaco sofreu, nesta terça-feira (17), seu segundo revés na atual edição da Uefa Champions League ao perder, de virada, para o Besiktas pelo placar de 2 a 1. Cenk Tosun marcou duas vezes e deu a vitória aos turcos; Falcao García fez o dos monegascos. A partida foi realizada no Estádio Louis II, em Mônaco, e valeu pela terceira rodada da fase de grupos da UCL.

Vale lembrar que o Monaco não era derrotado em competições europeias jogando em seu estádio desde a temporada 2000/01, quando fora superado pelo Rangers por 1 a 0. Só nesta época o time do técnico Leonardo Jardim sofreu duas derrotas em casa.

Com os resultados da rodada, o Besiktas chega a nove pontos e lidera o Grupo G, enquanto o RB Leipzig é o segundo colocado, com quatro pontos. O clube monegasco é o lanterna do grupo com apenas ponto, ao passo que o Porto é o terceiro colocado com três pontos.

As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 1º de novembro, dessa vez, na Turquia, com o Monaco necessitando vencer para seguir vivo na competição. Já os turcos podem garantir a classificação para a próxima fase em caso de vitória.

O próximo compromisso do Monaco pela Ligue 1 será no sábado (21), novamente em casa, diante do Caen. O time monegasco é o vice-líder da competição, enquanto o Besiktas jogará pela Liga Turca na segunda-feira (23) diante do Istanbul Başakşehir FK, na qual é apenas o sexto colocado.

Mesmo jogando fora de casa, turcos imprimem forte ritmo de jogo

A partida começou movimentada no Estádio Louis II, com um Monaco desesperado pelo resultado positivo, e por um Besiktas bem armado e com ótimo início na Champions League. Babel teve a primeira chance de perigo para o time turco, mas em posição ilegal. Aos 17, a primeira grande chance dos donos da casa veio dos pés de Lemar, cobrando falta, mas Fabricio fez ótima defesa. O panorama era de muita movimentação, com chances lá e cá.

Coube a Falcão García, dar números iniciais ao jogo. Após arrancada de Keita, passe para o colombiano que limpou o zagueiro e de bico, marcou o primeiro gol do jogo e o primeiro dele na competição, porém, poucos minutos depois foi a vez do empate do Besiktas com Tosun, após cruzamento de Talisca, que livre pela direita cruzou na medida para o atacante turco empatar. No finalzinho, Keita quase fez o segundo para o time monegasco, que foi para o intervalo melhor em campo.

Gol visitante nos primeiros minutos da segunda etapa abate Monaco

Os visitantes voltaram melhores na segunda etapa e logo aos oito minutos, Tosun, após rebote de Arslan, marcou o gol da virada do Besiktas, um verdeiro balde de água fria para os monegascos. Leonardo Jardim, após o gol, promoveu a primeira alteração com a entrada de Rony Lopes no lugar de Tielemans.

O português entrou bem em campo e logo em sua primeira jogada, deixou Baldé de cara para o gol, mas o senegalês furou bizonhamente e perdeu a chance de empatar a partida. O time turco se fechou e promoveu duas alterações: Talisca e Arslan saíram para dar lugar a Ozyakup e Medel, jogadores com características mais defensivas. O panorama não mudou. Um Monaco apático, mesmo com as alterações, diante de um Besiktas que administrou o resultado e até teve mais oportunidades de fazer o terceiro gol.