Trio MCN brilha, PSG atropela Anderlecht e segue com campanha perfeita na Champions

Nesta quarta-feira (18), o Paris Saint-German deu mais uma mostra de que pode ir longe nesta edição da Uefa Champions League. Com gols de Mbappé, Cavani, Neymar e Di María, a equipe francesa não tomou conhecimento do Anderlecht e goleou por 4 a 0, mantendo uma campanha perfeita até aqui: três jogos, três vitórias, 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Com o resultado, o esquadrão do técnico Unai Emery segue líder do Grupo B com nove pontos. Logo atrás, o rival Bayern de Munique é o segundo colocado, com seis, após superar o terceiro colocado Celtic pelo placar de 3 a 0. O Anderlecht, por sua vez, abraça de vez a lanterna, ainda sem pontuar e com o pior ataque: nenhum gol marcado.

Ambos os clubes duelam entre si novamente no "returno" do grupo, no próximo dia 31, desta vez no Parque dos Príncipes. Enquanto isso, o Bayern vai até a Escócia para confrontar o Celtic mais uma vez.

Mbappé marca cedo e Areola evita empate

A partida começou com tudo no Estádio Constant Vanden Stock. Logo aos três minutos, Mbappé rolou para Verratti na entrada da área, recebeu uma grande enfiada de volta e finalizou cruzado. A bola passou entre as pernas do goleiro Sels e foi ao fundo das redes. PSG 1 a 0.

O tento relâmpago, porém, não abalou os ânimos do Anderlecht, que iniciou uma pressão. Por duas vezes, Onyekuru chegou perto de igualar o marcador. Primeiro, aos cinco, o atacante emprestado pelo Everton arriscou de longe e levou muito perigo à meta de Areola. Dois minutos mais tarde, ele recebeu cruzamento de Dendoncker e cabeceou firme, mas o arqueiro francês encaixou firme no meio do gol.

À medida em que o tempo passava, Areola seguia tendo bastante trabalho. Como aos 12, quando fez milagre em outra finalização de Onyekuru, que avançava completamente livre pela esquerda. Alguns momentos depois, o centroavante polonês Teodorczyck viria a exigir outra grande defesa do goleiro em arremate cruzado, após encarar a marcação de Kimpembe.

A virada de chave do PSG veio com 18 minutos, quando Mbappé acionou Cavani, mas o uruguaio mandou por cima do gol a finalização de primeira. Depois, aos 23, Dendoncker entregou a bola para Mbappé. O jovem de 18 anos tentou driblar Sels, que interceptou a jogada. No rebote, o camisa 10 do Brasil chutou rasteiro para fora, desperdiçando oportunidade incrível.

Da metade para o fim do primeiro tempo, o ímpeto do Anderlecht cessou. E, três minutos antes do intervalo, o PSG não perdoou. Neymar avançou em direção à área com liberdade e chutou forte. Sels espalmou, mas, no rebote, Mbappé ajeitou de cabeça para Cavani, que só teve o trabalho de testar para as redes. O goleiro belga ainda tocou na bola, mas não era suficiente para impedir o aumento da vantagem no placar.

PSG aproveita apatia do Anderlecht e liquida a fatura com Neymar

Visivelmente abalado com a desvantagem, o Anderlecht viu o PSG tomar o controle da segunda etapa. Logo aos 48, Mbappé tabelou com Neymar, recebeu de volta de letra e entregou para Cavani dentro da área. O uruguaio finalizou forte, mas a bola explodiu no travessão. Quatro minutos depois, Neymar recebeu grande cruzamento de Dani Alves e cabeceou com muito perigo.

Faltava o gol do camisa 10. Ou melhor, o golaço do camisa 10. E ele veio aos 62 minutos: a estrela da companhia cobrou falta rasteira por baixo da barreira, à lá Ronaldinho Gaúcho, e superou Sels para anotar o terceiro do Paris Saint-German.

Com a fatura liquidada, o jogo se tornou aberto. O PSG, relaxado, cedia espaços ao Anderlecht, mas também levava perigo nos contra-ataques, gerando um caminhão de chances perdidas. Como aos 71, quando Mbappé avançou para cima de Josué Sá e deu um toque de leve ao ver a aproximação de Sels. A bola desviou na trave e foi para fora.

O último suspiro de força do Anderlecht veio logo depois. Em cruzamento vindo da direita, Hanni cabeceou e Areola fez mais um milagre. No rebote, Onyekuru mandou a bomba e a bola explodiu no travessão. Bruno também assustou o goleiro do PSG com belo chute de fora da área, mas que passou à direita do gol.

Antes do apito final, mais um gol pontual do PSG, aos 89. Josué Sá tentou recuar de carrinho para a zaga, mas entregou de presente para Di María. O argentino, que entrou na vaga de Cavani, entrou na área com liberdade e deu uma cavadinha para vencer Sels e finalizar o chocolate.