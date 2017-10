Bruno Génésio analisa postura do Lyon e celebra vitória importante ante Everton fora de casa

Foto: Reprodução/UEFA

O Lyon conquistou um importante resultado pela terceira rodada do Grupo E da Uefa Europa League ao vencer o Everton pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na tarde dessa quinta-feira (19) no Goddison Park, em Liverpool, gols de Traoré e Fekir para os franceses, e Williams para o time inglês.

Com a vitória, o Lyon chegou aos cinco pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo E, liderado pela Atalanta com sete pontos. Já o Everton é o lanterna da chave, com apenas um ponto, enquanto o terceiro colocado é o Apollon Limassol com dois pontos.

Após a partida, o treinador do Lyon, Bruno Génésio concedeu entrevista coletiva onde falou sobre alguns aspectos referentes a partida: "Foi uma verdadeira partida de Europa League, com intensidade e muita velocidade. Nós mereceríamos vencer porque resistimos à fúria de Everton quando eles empataram. Nos recuamos um pouco antes do intervalo, fomos um pouco encurralados, tendo que recorrer a ligação direta."

"Até o incidente [envolvendo Ashley Williams e Anthony Lopes], nós dominamos o jogo, mas depois disso, acordamos o Everton e também os torcedores. O incidente nos tirou do jogo e transcendeu o Everton. Mas, felizmente, marcamos e vencemos eles em um importante jogo", analisou o técnico.

O incidente citado envolveu jogadores do Lyon, que se irritaram com Williams quando o placar era favorável para a equipe francesa. A discussão foi na linha de fundo, bem perto de onde estavam os torcedores do Everton, onde houve uma ação de um torcedor, que segurava uma criança no colo, onde o mesmo tentou agredir o goleiro Anthony Lopes.

Bertrand Traoré, autor do belo gol que deu a vitória ao Lyon, também falou sobre a partida e o incidente envolvendo a agressão ao goleiro do clube: "Devemos ajudar uns aos outros, seguir como uma equipe. Foi o que eu tentei fazer. Houve um fã que deu um golpe no Anthony Lopes, acho que não é normal. Defendi meu colega de time. Fizemos um grande jogo e merecemos sair com a vitória, fruto do nosso trabalho diário."