Sensação da última temporada, Kylian Mbappé conquista prêmio Golden Boy 2017

Foto: Stu Forster/Getty Images

O jornal italiano Tuttosport promove todos os anos, desde 2003, o European Golden Boy, prêmio dado ao melhor jogador Sub-21 do continente europeu a cada temporada. Com uma votação recorde, na qual recebeu 291 votos, o atacante francês Kylian Mbappé, ex-Monaco e que atualmente defende o Paris Saint-Germain, foi o escolhido como melhor jogador sub-21 na última temporada europeia, superando jogadores como Gabriel Jesus, Marcus Rashford e Ousmane Dembéle.

Aos 18 anos, Mbappé não é o primeiro jogador francês a receber a premiação. Paul Pogba em 2013, quando defendia a Juventus, se tornou o primeiro jogador francês a ser eleito o Golden Boy da temporada.

Dois anos depois, foi a vez de Anthony Martial, do Manchester United, receber a premiação, que foi vencida em sua versão inaugural pelo holandês Rafael Van der Vaart, atualmente no FC Midtjylland, da Dinamarca.

Apenas dois jogadores brasileiros já receberam a premiação, em anos consecutivos, Anderson, atualmente emprestado pelo Internacional ao Coritiba, que em 2008 recebeu o prêmio quando defendia o Manchester United, e Alexandre Pato, atualmente no Tianjin Quanjian, que foi premiado no ano seguinte defendendo o Milan.

Mbappé será comprado em definitivo pelo PSG no final desta temporada por 180 milhões de euros

(Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Estreando no time profissional em 2015, Mbappé viveu na temporada 2016/17 a melhor de sua ainda curta carreira como profissional. Em 44 partidas pelo Monaco, marcou 26 gols, contando todas as competições disputadas. Com a equipe monegasca, foi campeão da Ligue 1 e semifinalista da última edição da Uefa Champions League, na qual o time do principado fora derrotado pela Juventus, que seria a vice-campeão do torneio.

Confira a lista completa dos 10 melhores jogadores sub-21 da última temporada, divulgado pelo jornal Tuttosport:

1º Kyllian Mbappé - Monaco/PSG

2º Ousamane Dembélé - Borussia Dortmund/Barcelona

3º Marcus Rashford - Manchester United

4º Gabriel Jesus - Manchester City

5º Gianluigi Donnarumma - Milan

6º Christian Pulisic - Borussia Dortmund

7º Kasper Dolberg - Ajax

8º Emre Mor - Borussia Dortmund/Celta de Vigo

9º Federico Chiesa Fiorentina

10º Rodrigo Betancur - Juventus