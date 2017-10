Nos pênaltis, Strasbourg derrota Saint-Étienne e se classifica na Copa da Liga Francesa

O Strasbourg recebeu o Saint-Étienne no Stade de la Meinau em partida válida pela fase 16 avos de final da Coupe de la Ligue 2017/18, nesta quarta-feira (25). Num duelo disputado, o jogo terminou no tempo normal em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Bahoken. Para os visitantes, o brasileiro Hernani empatou.

O resultado igual levou a partida para o tempo extra e em seguida para os pênaltis. Os azuis levaram a melhor e venceram por 5 a 4, com todos convertendo suas cobranças. Por outro lado, Hamouma desperdiçou a primeira cobrança do ASSE. O resultado garantiu a equipe da Aláscia na próxima fase, esperando o sorteio das oitavas.

A próxima partida do Strasbourg será contra o Angers, neste mesmo estádio no próximo sábado (28). Enquanto que o Saint-Étienne enfrenta o Toulouse no Estádio Municipal no próximo domingo (29), os jogos são válidos pela Ligue 1.

Os donos da casa abriram o marcador na etapa inicial aos 36 minutos: Lala serviu para Bahoken mandar na saída do goleiro Ruffier e deixar sua equipe na frente do placar.

Na etapa final, os verdes empataram aos 39 minutos com o brasileiro Hernani. O volante pegou a sobra após bate-rebate e arrematou ao gol, igualando o confronto e levando para o tempo extra que continuou com o resultado igual.

Abrindo as cobranças na marca da cal, Hamouma perdeu a primeira para o ASSE e os demais jogadores acertaram. A equipe mandante acertou todos e Bakary Koné marcou o gol da classificação para os azuis.

Nantes perde para o Tours e está eliminado do torneio

No Stade de la Vallé du Cher, o Tours encarou o Nantes. A equipe da segunda divisão francesa que faz uma péssima temporada jogou diante de um time em crescimento na primeira divisão e queria manter a boa fase.

O time mandante se deu bem e venceu por 3 a 1, com gols de Miguel, Mancini e Bouazza. Para os visitantes o gol foi marcado pelo brasileiro Lucas Lima, em cobrança de pênalti. O resultado garantiu o TFC na fase seguinte.

O próximo jogo do Tours vai ser contra o Lorient, no Yves Allainmat, pela Ligue 2. Enquanto que o Nantes enfrentará o Dijon no Gaston-Girard pela Ligue 1. Os jogos serão no sábado (28).