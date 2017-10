Ex-PSG, goleiro Douchez é detido sob acusação de agredir namorada

Ex-PSG, Douchez se envolveu em caso de violência conjugal (Foto: Getty Images)

Ex-PSG e atual goleiro do Lens, Nicolas Douchez foi detido pela polícia de Paris na manhã desta quinta-feira (27), sob acusação de violência conjugal contra a sua namorada. Segundo o jornal Le Parisien, a parceira de 28 anos foi encontrada nua, ensanguentada e coberta de hematomas no apartamento do jogador de 37 anos.

De acordo com a reportagem, a discussão entre o casal teria começado em um restaurante. Uma fonte chegou a afirmar que Douchez puxou a namorada pelo cabelo e a jogou contra a parede e contra o chão.

E a violência parece não ter parado por aí. Segundo a polícia, que foi chamada às 5h30 da manhã para lidar com o incidente, havia pistas de violência por todos os lugares na residência do casal: "A condição do apartamento nos dá uma impressão clara do que aconteceu. Peças de madeira quebradas, vidros, copos e pratos quebrados, além de traços de sangue na parede e no chão". Ainda segundo o relato, Douchez estava "cheirando fortemente a álcool, com olhos brilhantes e nervoso", e sua namorada chorando muito.

Após o evento, o Lens divulgou uma nota oficial por meio de suas redes sociais com os dizeres: "O RC Lens ficou sabendo dos fatos escritos pela imprensa com relação à prisão de Nicolas Douchez. O clube não pode comentar em cima de tais fatos que, se verdade, teriam ocorrido em um cenário estritamente privado".

Douchez, que ainda não se pronunciou, defendeu o PSG entre os anos de 2011 e 2016 e chegou a vestir as cores da Seleção Francesa, antes de ser contratado pelo Lens para disputar a Ligue 2.