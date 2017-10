Unai Emery destaca boa atuação coletiva do PSG após vitória diante do Nice

Legal (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Mesmo com a ausência do suspenso Neymar, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Nice e venceu o adversário por 3 a 0. Mesmo com Sneijder e Balotelli, o rubro-negro pouco incomodou e volta para o sul da França com a quinta derrota seguida na temporada. Edinson Cavani foi o destaque do jogo com dois tentos anotados.

Em entrevista concedida após a vitória, Unai Emery analisou o desempenho de sua equipe, que abriu o placar cedo e soube ditar o ritmo do jogo: “Estamos felizes, não só pelos três pontos, mas também porque o time fez uma partida completa. Não concedemos uma oportunidade ao adversário. Marcamos três gols, mas também dominamos e criamos nossas chances. O espírito foi bom durante os 90 minutos.”

Questionado sobre o bom desempenho da equipe em casa e o baixo rendimento como visitante, o comandante espanhol admitiu a diferença nos cenários: “Com a presença do nosso torcedor, os jogadores deram algo a mais. Nós colocamos uma pressão muito boa para irritar o Nice. As condições jogando fora são diferentes, precisamos nos adaptar.”

Foto: Frederic Stevens/Getty Images

“Estou feliz com a parte final que fizemos na semana passada em Marselha, o estado de espírito dos jogadores, o gol de Cavani. Esta noite, gostei novamente com o entrosamento coletivo”, prosseguiu.

Mbappé não teve uma atuação destacável, mas isso não preocupa o treinador: “Resumindo todos os jogos de Mbappé, o nível é muito, muito alto. Depois, ele não fez seu melhor jogo hoje. Mas, em geral, estou feliz. Ele não poderá ter o melhor desempenho sempre.”

Emery escalou Rabiot como primeiro volante, na função que era exercida pelo suspenso Thiago Motta. Verratti e Draxler completaram o meio-campo do time. Di María foi o externo pela esquerda e Mbappé atuou no lado oposto. Cavani atuou na sua tradicional posição. Marquinhos ficou no banco desta vez, seguindo o rodizio feito pelo técnico. Lucas Moura entrou no final do jogo na vaga do uruguaio.

O PSG lidera a Ligue 1 com 29 pontos. O Monaco joga neste sábado (28) e tenta diminuir a diferença que atualmente se encontra em sete pontos. O próximo jogo será contra o Anderlecht, na terça-feira (31), às 17h45. Apenas no sábado (4), a equipe volta a campo pelo Campeonato, enfrentando o Angers.