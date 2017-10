Keita Baldé e Lemar marcam, Monaco supera Bordeaux fora de casa e mantém segunda posição

O Monaco vai aos poucos recuperando seu bom futebol. Após um período de resultados ruins, que culminaram no distanciamento do PSG e na situação delicada na Champions, o clube monegasco conseguiu neste sábado (28) sua segunda vitória seguida na Ligue 1. Fora de casa, venceram o Bordeaux por 2 a 0, com gols de Keita Baldé e Thomas Lemar.

Radamel Falcao García foi a grande ausência do duelo, o atacante sentiu um desconforto muscular e não foi relacionado. Com esta vitória, o time de Leonardo Jardim mantém a segunda colocação do Francês por mais uma rodada, agora com 25 pontos, nove a menos que o líder PSG. O Bordeaux perdeu a chance de encostar no Lyon e entrar de vez na briga por vaga na Europa League. Os girondinos seguem na sétima posição com apenas 16 pontos.

O próximo compromisso do Monaco será nesta quarta-feira (1º) diante do Besiktas, na Turquia, buscando o primeiro resultado positivo na competição continental. Depois, no sábado (4), o adversário será o Guingamp, no principado. O Bordeaux, por sua vez, visitará o Rennes na sexta-feira (3).

Etapa inicial equilibrada; goleiros trabalham

A primeira boa chance do jogo aconteceu aos cinco minutos: Jorge cruzou para o meio, Fabinho dominou e chutou forte, Costil agiu rápido e fez uma defesa sensacional com a mão direita. A resposta do Bordeaux veio pouco depois. Sankhare puxou contra-ataque rápido e serviu De Préville na esquerda. O atacante trouxe para o meio e soltou uma bomba de direita, Subasic voou e impediu o tento, espalmando para escanteio.

O jogo seguiu movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. Malcom serviu De Préville dentro da grande área, o atacante perdeu ângulo e teve que tocar para trás, Kamano arrematou pela linha de fundo. Após dividida com o atacante do Bordeaux, Jorge sentiu um problema, recebeu atendimento, mas retornou ao gramado. O Monaco criou mais uma boa chances, desta vez através da bola parada: Moutinho levantou na área e Glik cabeceou firme, Costil defendeu no centro da meta.

Bordeaux pressiona, mas Monaco é mais eficiente tanto na defesa quanto no ataque

Na volta do intervalo, o time da casa começou assustando: cruzamento da esquerda, De Préville dominou, fez o giro em cima da marcação e chutou rasteiro; Subasic encaixou. Jorge e Malcom travavam um duelo em ambos os lados, tanto nos ataques monegascos quanto nas investidas dos girondinos. Moutinho cobrou escanteio, Glik cabeceou no canto e Vada salvou quase em cima da linha, dando um bico para a frente.

Retomando o controle da partida, o Monaco abriu o placar: Jorge roubou a bola de Malcom e iniciou a jogada. O lateral cruzou para Moutinho, que escorou para o meio, onde estava Keita Balde. O camisa 14 dominou e chutou na saída do goleiro. Minutos depois, a equipe do principado ampliou a vantagem com um golaço de Lemar. O meio-campista pedalou para cima da marcação, passou por três, invadiu a área e chutou por baixo do goleiro Costil, que aceitou.

Depois de sofrer o segundo gol, o Bordeaux acordou e tentou exercer uma pressão. Pellenard cruzou para o tumulto, Lerager apareceu na segunda trave e cabeceou com perigo, Jemerson apareceu no momento certo afastando de forma acrobática e impedindo o tento. Alexandre Mendy também teve sua chance ao levar para a linha de fundo e bater rasteiro em cima de Subaisc. Na sequência, levantamento de bola para Kamano, o atacante cabeceou para baixo e Jemerson salvou mais uma.

Nos minutos finais, Jovetic entrou na vaga de Keita Balde e quase anotou o terceiro em sua primeira participação. O camisa 10 trouxe para a perna direita e bateu colocado, visando o ângulo, a bola tirou tinta da trave.