Fora de casa, Saint-Étienne apenas empata sem gols com Toulouse e se afasta do G-4

Pela 11ª rodada da Ligue 1, o Toulouse recebeu o Saint-Étienne, em partida jogada no Estádio Municipal. O time da casa, vivendo bom momento após emplacar três jogos sem perder duelava com Los Verts, que vinham de derrota diante do Montpellier na última rodada e de eliminação na segunda fase da Copa da Liga Francesa, na qual o time foi derrotado nos pênaltis diante do RC Strasbourg.

Em partida com diversas oportunidades de gol, sobretudo para o time visitante, podemos afirmar que o 0 a 0, foi o resultado mais justo para o que foi visto em campo. Com o placar, o Toulouse se manteve na décima colocação somando 15 pontos, enquanto o ASSE é o sexto colocado com 18 pontos, lutando por vaga na Liga Europa.

Na próxima rodada, o Toulouse de Pascal Dupraz terá um difícil confronto no sábado (4), diante do Nantes de Claudio Ranieri. Já o time de Oscar García pega o Lyon, jogando em seus domínios no domingo (5).

O primeiro lance de perigo do jogo veio do ASSE. Após enfiada de bola, Hamouma recebeu, driblou Lafont mas desequilibrado, chutou para fora. O Toulouse respondeu pouco tempo depois com Corentin Jean, que acertou belo chute para ótima defesa de Ruffier.

Os mandantes quase abriu o placar com o capitão Julien, de cabeça, mas Bambá salvou em cima da linha, o que seria o primeiro gol do Toulouse na partida.

Durante o segundo tempo. também teve bons momentos. Hamouama recebeu passe de Bamba mas chutou fácil para defesa bom bem colocado goleiro Lafont, que ainda seria exigido em outro lance vindo de lançamento de Bamba para Monet-Paquet. Porém, o jovem goleiro do Toulouse novamente fez boa defesa, garantindo o zero no placar para o Toulouse. A perspectiva do jogo seguiu a mesma, mas sem nenhuma eficácia por parte das duas equipes.