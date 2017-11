Bruno Génésio celebra vitória diante do Everton e coloca liderança do grupo como objetivo

Técnico abraça Traoré, que perdeu um familiar no dia anterior (Foto: S.Guiochon/Lyon/LeProgress)

Iniciando o returno da fase de grupos da Uefa Europa League, o Lyon repetiu o resultado da partida anterior e derrotou mais uma vez o Everton, comprovando sua boa fase e afundando o adversário inglês em uma crise gigantesca. Com gols de Bertrand Traoré, Aouar e Memphis, os Gones ampliaram sua vantagem para o terceiro colocado e estão em igualdade com o primeiro.

A vitória por 3 a 0 deixa o Lyon na segunda colocação do Grupo E com oito pontos. A líder Atalanta possui a mesma somatória. O empate dos italianos com o Apollon Limassol deixou o time do Chipre em terceiro com três pontos. Eliminado, o Everto tem um ponto. O próximo compromisso dos Gones será diante do rival Saint Étienne, o maior clássico da França, que acontecerá domingo (5), fora de casa. A oportunidade de confirmar a vaga antecipada no mata-mata será dia 23, diante do Apollon.

O Lyon chegou a marca de cinco vitórias seguidas nesta temporada. Bruno Génésio avaliou o atual momento do time: “Sim. No entanto, foi difícil porque o Everton veio com um bloco defensivo muito baixo. Quando você não marca rapidamente neste tipo de jogo, você pode colocar-se em perigo. Mas soubemos como explorar o menor erro deles e abrir o placar.”

Sobre o espírito de confiança do elenco, o técnico do Lyon falou sobre as mudanças e improvisações promovidas para o jogo: “Nós fomos fortes defensivamente, exceto em alguns momentos do primeiro tempo. O que também é interessante é que os jogadores com poucos minutos fizeram sua parte. Outros foram eficazes em seus papéis, mesmo fora de posição. Isso mostra que a força de trabalho é boa e nós temos recursos.”

Génésio também projetou as próximas rodadas da Europa League, colocando o primeiro lugar como o objetivo a ser alcançado nesta fase de grupos: “Demos um grande passo. Agora, temos que terminar o trabalho contra Limassol em casa e na rodada seguinte buscar o primeiro lugar, o que é importante para o resto da competição. O resultado do Apollon contra a Atalanta nos dá todas as nossas chances.”

Bertrand Traoré, que abriu o placar, também foi assunto na entrevista coletiva do técnico pós-jogo. O camisa 10 perdeu um tio muito próximo na quarta-feira (1º): “Bertrand estava muito interessado em jogar. Ele não hesitou. Quando marcou, ele ficou muito emocionado. Teve dias difíceis recentemente. Estou feliz por ele ter conseguido marcar em uma posição incomum para ele [centroavante]. Há coisas mais graves que o futebol, mas o futebol pode trazer uma pequena alegria em tempos difíceis”