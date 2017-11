Após agredir torcedor, lateral Evra é denunciado pela Uefa por conduta violenta

Google Plus

Antes do jogo entre Vitória de Guimarães e Olympique de Marseille pela quarta rodada da Uefa Europa League, o lateral-esquerdo Patrice Evra, da equipe francesa, agrediu um torcedor português com um chute na cabeça, e foi expulso antes mesmo da partida iniciar, já que a agressão aconteceu ainda no aquecimento.

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, acusou Evra por conduta violenta, nesta sexta-feira (03). Antes do julgamento, o veterano lateral está suspenso por uma partida. O caso será analisado pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, no dia 10 de novembro.

O resultado final foi 1 a 0 para o Vitória de Guimarães e, além de Evra, o Olympique também foi denunciado por invasão de torcedores em campo, uso de sinalizadores e "atos danosos'' durante a partida no Afonso Henriques, em Portugal.

Patrice Evra foi o primeiro jogador na história da Liga Europa a receber um cartão vermelho antes da bola rolar. O Marseille ocupa a segunda colocação do Grupo I com seis pontos. O líder Salzburg possui oito. Konyaspor e Vitória de Guimarães somaram quatro, cada.