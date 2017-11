Toulalan marca contra, Rennes bate Bordeaux e soma terceira vitória seguida na Ligue 1

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês, realizada no Estádio Rhoazon Park, em Rennes.

No estádio Rhoazon Park, o Rennes confirmou a boa fase na Ligue 1 com vitória por 1 a 0 sobre o Bordeaux, nesta sexta-feira (3). A equipe da casa teve o terceiro triunfo seguido assegurado pela ajuda do experiente zagueiro adversário Jérémy Toulalan, que marcou, contra, o único gol do confronto.

Com o resultado, o time comandado pelo treinador Christian Gourcuff atinge os 15 pontos e ascende do 13º ao 10º posto, mas pode retornar à posição anterior em casos de triunfos de Toulouse (11º), Guingamp (12º) e Angers (13º). Já o Bordeaux, que acumula o terceiro revés seguido, estagna na oitava posição com 16 pontos, podendo terminar a rodada em 12º dependendo da combinação de resultados.

Ambas as equipes já tem compromisso marcado pela próxima rodada da Ligue 1, que ocorrerá apenas ao final da pausa internacional da Fifa. No dia 17, o Rennes visita o candidato a rebaixamento Strasbourg, enquanto o Bordeaux protagoniza jogão contra o Marseille, dois dias depois, buscando a recuperação.

Como não poderia deixar de ser na atual edição do Francês, dois brasileiros estiveram em campo e atuaram os 90 minutos, ambos pelo Bordeaux: o volante Otávio, ex-Atlético-PR, e o atacante Malcom, ex-Corinthians. O último, considerado um dos principais destaques da competição até o momento e cogitado na Seleção Brasileira, teve atuação apagada e não pôde evitar o tropeço do seu clube.

O início da partida já oferecia pistas de que Toulalan não teria um dia perfeito. Aos 10, o experiente zagueiro se enrolou com a bola e precisou da ajuda do companheiro Gajic para afastar o perigo. Dois minutos depois, Khazri cobrou escanteio, e o camisa 14 acabou desviando de cabeça contra a própria meta. Rennes 1 a 0.

Com a desvantagem no placar, o Bordeaux tentava invadir a área adversário em busca do empate, mas esbarravam na boa marcação da equipe da casa. A melhor ocasião de gol aconteceu aos 14 minutos, quando Malcom cruzou para o centro da área e Mendy, totalmente livre de marcação, não conseguiu alcançá-la.

No segundo tempo, as duas equipes saíram mais para o jogo, mas foram incapazes de alterar o marcador. Aos 57, Mendy saiu na cara de Koubek e tentou encobrir o arqueiro, mandando por cima do gol. Minutos depois, o Rennes assustou em dose dupla com uma cabeçada Khazri, também sobre o gol, e um arremate de longe de Siliki, que exigiu grande defesa de Costil.

Aos 47 minutos do segundo tempo, o Bordeaux esteve a um triz de sair do Rhoazon Park com um ponto. Mendy, o outro azarado da noite, se viu com o gol aberto à sua frente dentro da área e tentou esticar o pé direito para desviar a bola, mas ela acabou passando por questão de centímetros.