Desfalcado de três brasileiros, PSG tenta décima vitória na Ligue 1 diante do Angers

Em busca da décima vitória no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain viaja até a cidade de Angers para enfrentar o time local neste sábado (4), às 14h de (de Brasília). O estádio Jean Bouin será o palco do confronto válido pela 12ª rodada do certame nacional.

Na 13ª colocação, com 13 pontos somados, o Angers faz uma campanha modesta na Ligue 1. O time alvinegro tentará diante da poderosa equipe de Paris a primeira vitória em seus domínios. Os dois triunfos que possui na competição foram conquistados fora de casa, diante do Amiens e Caen. O lateral-esquerdo Yoann Andreu e o meio-campista Pierrick Capelle são as duas grandes ausências no time da região do Vale do Loire para o duelo deste sábado.

Líder isolado, com 29 pontos, o PSG terá quatro desfalques contra o Angers. O mais importante deles trata-se da estrela do time, o craque Neymar. O camisa 10 será preservado após levar uma pancada na coxa esquerda na goleada por 5 a 0 sobre o Anderlecht, na última terça-feira (31), pela Uefa Champions League. Além de Neymar, o zagueiro Marquinhos, o meia-atacante Di Maria e o volante Thiago Motta não foram relacionados.

Segundo pior mandante, Angers busca resultado histórico

Para o confronto contra o líder, o técnico Stéphane Moulin fez apenas uma mudança em relação ao time que empatou em 2 a 2 com Strasbourg na rodada anterior: suspenso, Yoann Andreu será substituído por Abdoulaye Bamba. Recuperando-se de uma lesão no adutor da coxa que o tirou dos últimos dois jogos, Pierrick Capelle segue no departamento médico.

"Conhecemos os ingredientes necessários para esperar uma façanha. No entanto, se o pressionarmos, pode não ser suficiente. Nós tentamos ser o mais eficiente possível em comparação com nosso valor para, se houver uma oportunidade, conseguirmos o objetivo", observou Moulin em entrevista coletiva.

O Argers está apenas a três pontos do Strasbourg, time que abre a zona de rebaixamento. No entanto, apesar de proximidade com os últimos colocados, o Alvinegro não corre o risco de entrar no temido Z-4 nesta rodada devido aos confrontos diretos que acontecerão.

Jogadores relacionados

Goleiros: Alexandre Letellier, Mathieu Michel.

Defensores: Abdoulaye Bamba, Saliou Ciss, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Ismaël Traoré.

Meio-campistas: Lassana Coulibaly, Angelo Fulgini, Mangani Thomas, Batista de Santamaria, Mehdi Tahrat, Flavien Tait.

Atacantes: Enzo Crivelli, Guillaume Baptiste, Karl Toko Ekambi, Gilles Sunu.

Com quatro desfalques, PSG visa manter invencibilidade na Ligue 1

Sem saber ainda o que é perder na atual edição do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain viajou para a cidade de Angers sem quatro importantes jogadores. Neymar, apesar de ter participado normalmente do último treinamento da equipe, será preservado por conta de um incômodo na coxa esquerda. Já Marquinhos e Di María, vivendo as emoções da paternidade, foram liberados para estarem com suas respectivas famílias.

O brasileiro naturalizado italiano, Thiago Motta, teve uma lesão detectada no menisco do joelho direito. Segundo informações do jornal francês "L'Equipe", o volante deve desfalcar o time parisiense por três semanas, mas uma cirurgia foi descartada.

O técnico Unai Emery destacou a importância da partida para o PSG e comentou sobre qual deve ser a postura de sua equipe em mais um confronto fora de casa.

"É um jogo muito importante. Os jogos em Angers são muitas vezes difíceis, é uma equipe que luta muito. Eles farão tudo para nos causar problemas. Nos nossos últimos jogos fora de casa, empatamos em Montpellier e Marselha e conseguimos uma vitória em Dijon. Essas experiências devem ser usadas para lidar melhor com Angers. Estamos todos muito focados e motivados para superar as dificuldades que nos serão propostas”, disse Emery.

Jogadores relacionados

Goleiros: Areola - Trapp.

Defensores: Berchiche - Daniel Alves - Kimpembe - Kurzawa - Sucker - Thiago Silva.

Meio-campistas: Berneda - Lo Celso - Lucas - Nkunku - Pastore - Rabiot - Verratti.

Atacantes: Cavani - Draxler - Mbappé.