Lyon goleia BIIK Kazygurt e encaminha classificação na Champions Feminina

Teve início nessa quarta-feira (8) a fase de oitavas de final da Uefa Women's Champions League com o duelo entre o atual campeão, o Lyon e o BIIK Kazygurt, do Cazaquistão. Sem tomar conhecimento do adversário, o clube francês venceu pelo placar de 7 a 0, com direito a um poker de Ada Hegerberg. O jogo de volta será na próxima semana, em Lyon.

Apesar de ter encarado seis horas de vôo até o Cazaquistão, o Lyon parecia estar jogando em casa. Após os 20 minutos de jogo, a equipe francesa já vencia por 2 a 0, apesar da pressão inicial do BIIK no início do jogo. Com dois gols da norueguesa Hegerberg, um logo aos cinco minutos e aos 19. Após pênalti cometido em Abily, ela mesmo converteu o terceiro gol do jogo aos 44. Com o 3 a 0 no placar, as visitantes poderiam se acomodar com o placar, mas não foi exatamente isso que ocorreu.

A segunda etapa iniciou em ritmo mais intenso que a primeira. Dzsenifer Marozsan serviu Amel Majri que empurrou a bola para o fundo da rede logo aos quatro minutos. Bastante limitado fisicamente, o BIIK se entregava ao cansaço e foi aí que Ada Hegerberg marcou o terceiro gol após rebote de Le Sommer, que dois minutos depois também marcaria o seu gol na partida. Hegerberg completou a goleada, marcando o seu 21º gol em 11 partidas disputadas na atual temporada.

Após o jogo, o treinador Reynald Pedros elogiou a postura do Lyon fora de casa:"Foi uma bela vitória. Enfrentamos uma longa viagem, um gramado bastante prejudicado e tivemos alguns problemas em campo, mas nada extremamente prejudicial. Nós mostramos ao clube que eles estavam certos em confiar em mim e em minha comissão técnica, pois vejo que estamos no caminho certo. É uma vantagem para nós não jogar pela D1 Féminine neste fim de semana, pois vamos nos recuperar bem e nos prepararmos para o jogo de volta, em Lyon."