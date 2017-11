LFP sorteia confrontos das oitavas da Copa da Liga: tetracampeão PSG encara Strasbourg

Foto: Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

Nesta quarta-feira (8), a LFP definiu os confrontos das oitavas de final da Coupe de la Ligue. Através de sorteio, os 16 restantes conheceram seus adversários na terceira competição em importância no futebol francês. Os jogos, em disputa única, serão realizados nos dias 12 e 13 de dezembro.

Atual tetracampeão do certame, o Paris Saint-Germain enfrentará o Strasbourg fora de casa. Outro confronto interessante será Olympique de Marseille e Rennes. O Lille, de Marcelo Bielsa, enfrentará o Nice, que conta com os brasileiros Marlon e Dante, além do italiano Balotelli e do holandês Sneijder.

Coordenador esportivo do PSG, Maxwell citou a importância da Copa da Liga para o domínio nacional do clube e já coloca o pentacampeonato como um dos objetivos desta temporada: “Estamos conscientes de que jogar fora é sempre muito difícil. Sabemos da importância de ganhar títulos. Jogamos todas as competições para conquista-las. Tivemos chances de ganhar nas últimas quatro edições, vamos dar o máximo e fazer tudo para oferecer este titulo aos nossos torcedores.”

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa da Liga:

AS Monaco (L1) x SM Caen (L1)

Angers SCO (L1) x FC Metz (L1)

RC Strasbourg Alsace (L1) x Paris Saint-Germain (L1)

Toulouse FC (L1) x Girondins de Bordeaux (L1)

LOSC (L1) x OGC Nice (L1)

Amiens SC (L1) x Tours FC (L2)

Montpellier Hérault SC (L1) x Olympique Lyonnais (L1)

Stade Rennais FC (L1) x Olympique de Marseille (L1)

O modelo atual da Copa da Liga Francesa teve sua estreia em 1995, organizada pela Ligue de Football Professionnel. Participam desta competição apenas times profissionais, ou seja, aqueles que estão na Ligue 1, Ligue 2 e os três que subiram da terceira divisão. Campeão vai para a fase prévia Liga Europa, mas se o vencedor classificar para a Champions, a vaga fica na Ligue 1. As seis equipes que participam de competições europeias entram apenas na fase oitavas de final. Nesta edição, PSG, Monaco, Nice, Marseille, Lyon e Bordeaux.