Diante do Celtic, PSG tenta alcançar melhor campanha no Grupo B da Champions League

INCIDENCIAS: Jogo válido pela quinta rodada do Grupo B da Uefa Champions League, a ser disputado no Parc des Princes, em Paris, França.

Com a vaga assegurada nas oitavas de final da Uefa Champions League, o Paris Saint-Germain recebe, nesta quarta-feira (22), o Celtic, no Parc des Princes, às 17h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da competição europeia. Apesar da classificação antecipada, o time parisiense busca a primeira colocação do grupo.

Líder do Grupo B, com 12 pontos, o PSG pode até garantir a primeira colocação da chave nesta quarta. Para isso, além de vencer o Celtic em casa, terá que torcer por um tropeço do Bayern de Munique diante do Anderlecht, na Bélgica. Assim, os parisienses não dependeriam do confronto direto contra o time alemão na última rodada. As duas partidas do grupo acontecerão simultaneamente. O único desfalque do PSG é o volante ítalo-brasileiro Thiago Motta, que segue em recuperação de uma lesão no joelho.

Com remotas chances classificação, o Celtic é o terceiro colocado do grupo, com apenas três pontos somados. O desempenho do alviverde escocês é apenas melhor que o do Anderlecht, que ainda não pontuou. Os dois clubes vivem um duelo particular pela terceira colocação grupo, que da vaga à Uefa Europa League.

No primeiro encontro entre PSG e Celtic, o time de Paris venceu pelo placar de 5 a 0, em Glasgow, na Escócia. Na oportunidade, o trio formado por Cavani, Neymar e Mbappé, deixou sua marca com uma bela exibição.

PSG defende invencibilidade contra Celtic

Apontado pela imprensa internacional como um dos fortes candidatos aos principais títulos da temporada, o time comandado pelo espanhol Unai Emery justifica, até o momento, a expectativa criada sobre ele. Lidera de forma invicta tanto o seu grupo na Champions League, como o Campeonato Francês. Neste último, inclusive, abriu seis pontos de vantagem sobre o Monaco, atual campeão e principal opositor.

Na 'UCL' , são quatro vitórias em quatro jogos, 17 gols marcados e defesa intacta, o que consolida o PSG como dono da melhor campanha da história da competição após quatro jogos. Em sua última coletiva antes do jogo desta quarta, Emery pregou foco contra o Celtic.

"Para nós, a Champions League é muito importante. Hoje, somos os primeiros do grupo. Para permanecermos, precisamos vencer o Celtic. Pensamos apenas em nós. Temos que pensar em fazer um bom jogo na quarta-feira, conquistar os três pontos e continuar nossa progressão (...) O Celtic é uma grande equipe, com muitos selecionáveis, e que está acostumada a ganhar suas partidas. É óbvio que esse jogo será difícil. Nosso objetivo é respeitar o adversário e continuar a progredir individual e coletivamente", disse.

Com apenas um desfalque, Celtic visita PSG em busca da vitória

Em Paris, o atual campeão escocês tentará um feito que nenhum time conseguiu na atual temporada: derrotar o PSG. O Celtic jogará pela preservação do terceiro lugar do Grupo B, posição que o levará à Uefa Europa League. Entretanto, o Alviverde terá um complicador em sua missão. O jovem lateral Anthony Ralston, responsável pela marcação sobre Neymar no primeiro encontro entre as equipes, segue no departamento médico, portanto, será desfalque.

O treinador do Celtic, Brendan Rodgers, reconheceu o favoritismo do Paris Saint-Germain, tecendo elogios à equipe de Unai Emery. No entanto, o norte-irlandês afirmou esperar um bom desempenho de seus comandados.

"Eles são provavelmente os melhores dos melhores. Esta equipe terá uma ótima chance de vencer a competição. Eles têm qualidade em todas as posições, jogadores incríveis e quando você tem a habilidade de marcar, com Cavani, Neymar, Di Maria, Mbappé, você pode fazer o que quiser e sabe que pode ganhar partidas (...) Esperamos conseguir um melhor desempenho e resultado. Evoluímos desde que enfrentamos eles na nossa casa. Nosso desempenho fora contra o Anderlecht foi muito bom e nossa última performance contra Bayern foi excelente", declarou.