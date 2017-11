Balotelli brilha, Nice bate Zulte e assegura classificação na Europa League

Vivendo momento complicado na Ligue 1, o Nice está em situação oposta na Uefa Europa League. Nesta quinta-feira (23), o rubro-negro francês venceu o Zulte Waregem por 3 a 1 e assegurou vaga na próxima fase da competição continental. Os gols foram marcados por Mario Balotelli, duas vezes, e Tameze. Hamalainen anotou o único tento dos visitantes.

Após cinco jogos, e restando apenas um, o Nice chegou a nove pontos. O Zulte permaneceu com quatro, na terceira posição. A líder Lazio tem 13 e o Vitesse segue em último com apenas dois. No dia 7 de dezembro, os Aiglons enfrentarão o clube holandês, fora de casa. Porém, antes disso, neste domingo (26), o clube encara o Lyon, no Allianz Riviera. No mesmo dia, os belgas visitarão o Club Brugge pelo campeonato local.

O Nice largou em vantagem cedo. Aos quatro minutos, Souquet recebeu na meia pela direita e lançou Balotelli no costado da zaga. O atacante se movimentou em direção à bola e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro apontou a cal. O italiano cobrou com paradinha e mandou no ângulo superior esquerdo, abrindo o placar.

A equipe visitante respondeu pouco depois, em jogada individual de Leya pela esquerda. O belga driblou Dante, passou pela cobertura e arrancou em direção à área. Ao arrematar, Le Marchand chegou travando e a bola foi com muito perigo na rede pelo lado de fora.

Quando o Zulte estava bem na partida, o Nice ampliou sua vantagem: mais uma vez pela direita, Seri deu excelente passe para Pléa em profundidade. O camisa 14 bateu forte para o meio e Balotelli completou dentro da pequena área.

O segundo tempo foi de total domínio do Zulte. O time ocupava o campo ofensivo, teve mais arremates e conseguiu diminuir a vantagem com um golaço de falta. Já nos minutos finais, Hamalainen soltou a bomba de fora da área e a bola foi no ângulo de Benítez, um verdadeiro golaço. O tento através da bola parada deu esperanças ao clube belga.

#OGCNZWA - Le superbe coup-franc de Hamalainen qui réduit l'écart pour Zulte Waregem : pic.twitter.com/MepTr2k8Ia — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) 23 de novembro de 2017

Lucien Favre mudou o esquema, retirou Balotelli e colocou o zagueiro Marlon. Para melhorar a situação do rubro-negro, o time conseguiu achar o terceiro gol e matar o jogo. Tameze arrancou pelo meio, encontrou espaço e bateu forte, sem chances para o goleiro.