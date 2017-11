Saint-Étienne apenas empata com Strasbourg e segue longe da zona de Europa League

Pela abertura da 14ª rodada da Ligue 1, o Saint-Étienne buscava a reabilitação após derrota para o Lille, que marcou a estreia de Julien Sablé no comando dos Verts no Estádio Geoffroy Guichard, porém, diante de um aguerrido Strasbourg, que, bem armado e sabendo de suas limitações, conquistou um ponto fora de casa ao empatar por 2 a 2 jogando fora da Alsácia.

Com o resultado, o ASSE permanece na sétima colocação, mas se distancia da zona de Uefa Europa League, enquanto o Strasbourg segue na 18ª posição, que o qualificaria para o playoff diante do terceiro colocado da Ligue 2. Na próxima rodada, o Saint-Étienne visita o Bordeaux, enquanto o Strasbourg recebe o Caen. Ambas as partidas serão na próxima terça feira (28).

O jogo começou como esperado, com os Verts dominando as iniciativas diante do Le Racing, que sabendo de suas limitações, adotou postura bastante defensiva e limitando-se aos contra ataques. Só no final do primeiro tempo que os gols começaram a sair: o primeiro veio justamente em um contra golpe, mas do St. Éttiene. Após bela jogada aos 41 minutos, o brasileiro Hernani tocou para Monnet-Paquet, que fez o pivô para o brasileiro controlar a bola até um pouco antes da entrada da área, acertando um belo chute no canto do goleiro Kamara. O Strasbourg buscou o empate, também com um belo gol, marcado por Aholou, acertando chute de primeira da entrada da área, já aos 45 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram com um ritmo mais intenso e buscando a vitória. Logo aos 11 minutos, após ter dado a assistência do primeiro gol do ASSE, Monnet-Paquet fez bela jogada individual, driblou Kamara e tocou para o gol, o zagueiro Koné ainda desviou com a mão, mas a bola foi para o fundo das redes. Apesar de não ter evitado o gol, o atleta foi importante sete minutos depois após sofrer pênalti de Florentin Pogba. Jonas Martin cobrou bem, deslocando Ruffier e selando o empate. Os donos da casa ainda tentaram uma reação em busca da vitória, mas sem sucesso. É a quinta partida consecutiva dos Les Verts sem vencer, tendo acumulado três derrotas e dois empates, apenas dois pontos de 15 possíveis, já o Strasbourg com o jogo dessa sexta, chegou ao seu quinto empate na Ligue 1.