Jogo Monaco x PSG AO VIVO online pelo Campeonato Francês 2017/18 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Monaco x Paris Saint-Germain ao vivo no Stade Louis II, valendo pela 14ª rodada da Ligue 1. A transmissão começará às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

É o encontro de Kylian Mbappé com sua ex-equipe, a reunião dos dois principais times do futebol francês nos últimos anos. A bola rola às 18h, horário de Brasília. O palco deste grande confronto será o Stade Louis II, no principado.

Contratado por empréstimo pelo PSG, Mbappé é mais uma grande revelação do Monaco. O jovem de 18 anos surgiu muito bem no início deste ano e rapidamente chamou a atenção do mundo. Foram 60 jogos e 27 gols com a camisa monegasca. Pelo PSG, são 13 jogos e sete gols. No final da temporada, o Paris pagará 180 milhões de euros para ter o jogador em definitivo.

O histórico de confrontos é favorável ao clube do principado. Foram 91 jogos no total, com 42 vitórias do Monaco, apenas 23 do Paris Saint-Germain e 26 empates.

Os últimos três jogos entre Monaco e PSG aconteceram por outras competições: SuperCopa, Copa da França e Copa da Liga. O time da capital venceu os três duelos. Porém, na Ligue 1, O Monaco perdeu apenas um dos seus últimos 15 jogos contra o Paris SG. O revés aconteceu em 2015.

Leonardo Jardim, técnico do Monaco, falou sobre o favoritismo do adversário nesta atual edição do Campeonato Francês: “Vamos jogar contra uma equipe muito forte. Eles não correram riscos ao comprar jogadores grandes: dois dos melhores jogadores da Seleção da FIFA [Dani Alves e Neymar] e o Golden Boy. Precisamos continuar a brincar com a ambição. O campeonato está mais competitivo nesta temporada. Paris está acima dos outros, depois chegam quatro ou cinco equipes que disputam o pódio. O PSG é favorito todos os anos, mas é ainda mais nesta temporada.”

Thiago Silva, capitão do PSG, analisou o duelo: “Sabemos que nunca é fácil jogar lá. Na última temporada perdemos por 3 a 1. Tivemos um bom jogo, mas é o resultado que conta. Estamos prontos. Ainda não perdemos na liga, estaremos prontos para o duelo. Quando a partida é tão importante, temos que encontrar a motivação para vencer, temos a oportunidade de colocar nove pontos e nos preparamos para isso.”

O brasileiro Lucas não foi relacionado para a partida. Além dele, Ben Arfa e Nkunku também ficam de fora por opção técnica. Thiago Motta, lesionado, segue fora do elenco.

Pelo lado monegasco, Boschilia, A. Traore, Meité e Jovetic são os desfalques. Djibril Sidibé e Thomas Lemar são as grandes ausências, ambos estão machucados e ficam de fora mais uma vez. Raggi ou Touré disputam a vaga na lateral-direita. Rony Lopes deverá fazer a função de Lemar.

Invicto na temporada, o PSG ocupa a primeira colocação da Ligue 1 com 35 pontos. O Monaco vem logo atrás com 29. Um triunfo do time da capital neste domingo faz com que a vantagem suba para nove pontos. Os monegascos buscam o triunfo para diminuir a distância para três.

Uefa Champions League: o PSG fez cinco jogos e venceu todos, incluindo o confronto contra o Bayern de Munique. A equipe de Unai Emery já está na próxima fase. Por outro lado, o Monaco soma apenas dois pontos. O alvirrubro está eliminado e sem chance de ir para a Europa League.