Após eliminação na Champions, Leonardo Jardim lamenta: Não estivemos no nível da competição"

(Foto: Miguel Riopa/AFP)

Atual semifinalista da Uefa Champions League, o Monaco não conseguiu repetir as mesmas atuações da temporada passada e, nessa quarta-feira (6), foi eliminado da competição, ficando na última colocação do Grupo G, atrás de, respectivamente, Besiktas, Porto e RB Leipzig. A derrota para a equipe portuguesa, por 5 a 2, na Terrinha foi a última partida dos franceses na competição, que decepcionaram.

Sobre esse resultado, Leonardo Jardim, treinador monegasco, lamentou a atuação da sua equipe e reconheceu que o adversário foi melhor durante toda a partida, sendo um placar justo no final. “Estamos num momento contrário. O Porto está numa fase de maturidade grande, enquanto que nós estamos com muitos jogadores em seu primeiro ano no clube e estamos trabalhando para que eles, em um ano ou dois, ganhem essa maturidade.”, disse.

“Quando preparo (a estratégia) de um jogo eu espero não perder. Esperava ganhar. Mas as alterações que fiz, com jogadores poucos habituados a esse nível (de Champions League), resultaram em erros. E o Porto, sem fazer um grande jogo, aproveitou bem essas falhas.”, completou.

Após isso, mesmo dizendo que o adversário não fizera um grande jogo, elogiou demais a equipe do Porto, que é treinada por Sérgio Conceição. “O Porto é uma equipe que atingiu o seu nível de maturidade. Manteve os mesmos atletas durante 2, 3 anos e o treinador está fazendo um grande trabalho. Ele deu consistência à equipe e o Porto pode pensar em ir longe na Champions League e nas competições europeias. Pode chegar à final e ganhar, mas isso depende de vários fatores. A certeza é que não são favoritos, mas podem ser uma surpresa, assim como o Monaco na temporada passada.”, disse.

Finalizando, o português lamentou as atuações de sua equipe nessa competição, sendo muito diferente daquelas que, na última temporada, encantaram o mundo. “Quando a gente faz uma campanha negativa como essa, só podemos dizer que não estivemos no nível da competição. Vamos tomar as decisões certas para aumentar a qualidade da equipe. Talvez comprar alguns jogadores (em janeiro).”, declarou.