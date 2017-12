História sendo escrita: Williem Geubbels se torna jogador mais jovem a atuar na Europa League

Foto: Jean-Philippe Ksiazek/AFP

A base do Lyon, nos últimos anos, é uma das mais destacáveis de todo o futebol. Ao longo tempo, os times inferiores do tradicional clube francês revelaram jogadores como Karim Benzema e Alexandre Lacazette. Essa mudança no perfil do time vem acontecendo desde o começo da década passada e, desde então, os Gones contam muito com sua base, o que pode ser visto na equipe titular atualmente, que possui Nabil Fekir e Houssem Aouar.

Com isso, é bem comum notar que jovens promessas da base estão sempre presentes na equipe do Lyon, mas isso chegou em um nível muito maior. Nesta quinta-feira (7), o clube colocou em campo o jogador mais jovem a disputar uma partida na Uefa Europa League. Trata-se de Williem Geubbels, que tem 16 anos, três meses e 21 dias, que entrou no lugar de Maxwel Cornet durante a partida contra a Atalanta.

O jovem já havia batido o mesmo recorde no Campeonato Francês, ultrapassando Arnaud Soquet, do Lille, antigo detentor da marca. Além disso, Geubbels é o primeiro jogador nascido em 2001 a participar de uma partida válida por algumas das competições europeias, seja Champions ou Europa League. É a história sendo escrita.

Geubbels é um dos destaques das seleções de base da França, que, ultimamente, tem sido o berço de grandes jogadores. Podendo atuar tanto no centro quanto pelos lados do campo, Williem é um jogador muito explosivo, que joga sempre buscando o gol adversário, tendo a finalização e os dribles como seus principais atributos.

Ao lado do já citado Houssem Aouar, Myziane Maolida e Amine Gouiri, Geubbels faz parte de uma geração de ouro do Lyon, que promete, em breve, estar presente em várias escalações do treinador Bruno Genésio. Nessa temporada, a equipe se encontra na segunda posição da Ligue 1, com 32 pontos, e está classificada para a fase de 16-avos de final da Europa League.