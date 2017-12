Unai Emery tem casa assaltada em Paris; ladrões levam objetos luxuosos e camisas de Neymar

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

O técnico Unai Emery teve a casa assaltada durante o jogo do Paris Saint-Germain, na quarta-feira (13), contra o Strasbourg, pela Copa da Liga Francesa. Enquanto comandava a vitória por 4 a 2, garantindo a classificação de sua equipe para a próxima fase da competição, ladrões invadiram o apartamento dele, no sétimo andar, roubando dinheiro, relógios, camisas, documentos.

De acordo com apuração da polícia francesa, o prejuízo do treinador foi de cerca de 20 mil euros, segundo publicação da revista francesa Le Point, nesta quinta-feira (14).

Entre os pertences levados, estão um relógio que custa uma faixa de 7 mil euros (cerca de R$ 27,65 mil) e um bracelete da Chanel da esposa de Emery. Já os documentos estão ligados ao salário e bônus que Emery recebe no PSG, projetos de transferências e até mesmo camisa do atacante Neymar foram levadas da casa do treinador espanhol.

O triplex de Unai Emery não possuía portas blindadas, tendo apenas um sistema de vídeo e identificação por senha, como forma de segurança e justamente por isso, o acesso dos criminosos foi facilitado. A polícia local trabalha em cima das imagens para descobrir o paradeiro dos responsáveis pelo roubo.

Alheio ao ocorrido, mesmo fora de casa, no estádio De La Meinau, o PSG se vingou do único time que o venceu na Ligue 1 até agora. Com boa parte dos titulares em campo, diferente do que se imaginava, e com direito a gol do brasileiro Daniel Alves, os parisienses golearam o Strasbourg por 4 a 2 e garantiram vaga nas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Além de Daniel Alves, marcaram para o PSG, Yoann Salmier (contra), Angel Di María e Julian Draxler. Os gols do Strasbourg foram marcados por Jéremy Grimm e Jéremy Blayac.

O próximo compromisso do líder da Ligue 1 é no sábado (16), fora de casa, diante do Rennes às 13h, pelo horário de Brasília.