Fim da linha: Marcelo Bielsa rescinde contrato com Lille

Foto: Philippe Huguen/Getty Images

As expectativas do Lille ao trazer o gabaritado treinador argentino Marcelo Bielsa eram as melhores. Os Les Dogues buscavam reformular a equipe com o objetivo de retornar a competições europeias e viram no argentino, que havia treinado o Olympique Marseille, dois anos antes, o nome certo para tal feito. Porém, pouco mais de oito meses no clube, afastado do cargo e ocupando a 18ª colocação na Ligue 1, o técnico foi demitido nesta sexta feira (15), conforme comunicado oficial da equipe em suas redes sociais.

A temporada passada do Lille foi conturbada, mesmo assim, a equipe se recuperou na reta final da partida e terminou a Ligue 1 na 11ª colocação com 46 pontos. Bielsa foi anunciado ainda no mês de fevereiro desse ano, para assumir o clube na temporada 2017/18, com o objetivo de fazer frente ao Paris Saint-Germain e ao Monaco, principais equipes francesas na atualidade.

'El Loco' afastou no início da temporada 11 jogadores do elenco do Lille via SMS, entre eles o então goleiro titular, o nigeriano Vincent Enyeama, o meio-campista Rio Mavuba, capitão da equipe, e o atacante Éder, autor do gol do título de Portugal na Eurocopa de 2016.

Além disso, diz ter assistido pelo menos 15 partidas de120 jogadores que poderiam reforçar o clube na atual temporada, onde fez diversas contratações, que não vem rendendo em campo o que se espera delas. A loucura do treinador era tamanha, que Bielsa pediu um local exclusivo dentro do Centro de Treinamento do LOSC para morar, literalmente.

A relação Bielsa e Lille ficou mais conturbada principalmente por desentendimento com o diretor esportivo Luis Campos, motivando sua suspensão do cargo de treinador da equipe, que deixava cada vez mais claro que o treinador não permaneceria na equipe até o final de 2017.

Em 19 partidas nessa temporada, o Lille tem cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas, contando Ligue 1 e Copas Nacionais.