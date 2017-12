Lille traça planos para vender jogadores e escapar de punições por déficit financeiro

Foto: Philippe Huguen/AFP/Getty Images

Em fase futebolística terrível dentro do Campeonato Francês, acumulando apenas 18 pontos em mesmo número de partidas e estando na zona de descenso, os problemas do Lille seguem incontroláveis e agravantes a cada semana. Com a iminência do rebaixamento à Ligue 2, os Dogues estão sofrendo com a incapacidade de sua diretoria em equilibrar as finanças e possibilitar respaldo para atividades estáveis na equipe principal.

Deste modo, após a demissão do sistemático treinador argentino Marcelo Bielsa, o LOSC continua sem um técnico efetivo, tendo a responsabilidade de negociar atletas importantes em janeiro para arrecadar o suficiente em função de cumprir as exigências da DNCG - órgão específico que cuida da saúde financeira dos clubes franceses.

Em resumo, o clube do norte francês precisa adquirir fundos financeiros e ainda conta com o obstáculo de estar banido da próxima janela de transferências. Caso realmente consiga negociar jogadores importantes por valores que sejam suficientes para equilibrar seu estado econômico, o presidente hispano-luxemburguês Gérard Lopez, não poderá repor as saídas, tornando a missão de conquistar a permanência na elite dentro de campo ainda mais difícil. Cerca de seis futebolistas devem permitir verba ao LOSC no inverno europeu, causando impactos tanto negativos quanto positivos, pelos motivos esclarecidos no parágrafo.

A partir de tal entrevero que praticamente obriga o Lille a vender peças importantes dentro de seu elenco, os nomes mais cotados para deixar o clube já em janeiro foram definidos pela diretoria. Entre eles, estão os meio-campistas Ibrahim Amadou, Yves Bissouma e Thiago Mendes, o zagueiro Adama Soumaoro e os jovens emprestados à outras equipes da Ligue 1, Martin Terrier e Xeka.

Sem destino certo, o volante brasileiro que chegou ao LOSC no último verão procedente do São Paulo, pode se transferir para outra equipe dentro da própria França, movimentando o mercado interno, como informa o FootMercato. Este caso é o mesmo do maliano Bissouma e do promissor Terrier, que atendem requisitos de jogadores com demasiado potencial e interessam ao Monaco - que contrataria ambos no inverno para contar com o futebol dos dois apenas no início de 2018/19.

Com relação a Amadou e Soumaoro, os dois se tratam de jogadores com perfil estilístico preferível para atuar em âmbito inglês, já sendo pretendidos por clubes da Premier League desde a temporada retrasada. Por fim, o talentosíssimo meio-campista português Xeka é quem tem o destino mais indefinido, ainda mais por ser um jogador específico e pouco competitivo em nível de elite mundial, apesar de realizar campanha satisfatória com o surpreendente Dijon nesta época.

Em contexto geral, o LOSC precisa se restabelecer e criar uma base financeira, após contratações duvidosas em janelas anteriores, desde que a nova direção assumiu o clube há pouco tempo. Neste cenário, jogadores que já demonstraram qualidade individual necessária para competir dentro dos grandes centros do velho continente, estão sendo avaliados como cruciais em relação à luta contra as dificuldades administrativas que fugiram do controle da diretoria da equipe. Finalizando, desde que adquiriu ações do Lille, se tornando proprietário, em janeiro de 2017, o empresário utilizou cerca de 78 milhões de euros em 19 jogadores, contabilizando o último verão europeu juntamente com a janela de meio de temporada em 2016/17.