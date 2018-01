Sem espaço no Monaco, volante Soualiho Meïté é anunciado pelo Bordeaux

Foto: Divulgação/FCGirondins Bordeaux

Lutando contra o rebaixamento e buscando sair dessa situação na Ligue 1, o Bordeaux anunciou, na última terça-feira (2), a sua primeira contratação nessa janela de meio de temporada na Europa. Trata-se do volante Soualiho Meïté, que foi emprestado, sem opção de compra, pelo Monaco por seis meses, quando o atual campeonato terminar.

O jogador de 23 anos havia se destacado na última temporada, quando, emprestado pelo Lille, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Belga, vestindo a camisa do Zulte Waregem. Dessa maneira, foi contratado pela equipe do principado no começo da temporada, mas somou apenas 95 minutos de atuação nessa primeira metade de temporada sob o comando de Leonardo Jardim.

Apesar da grande temporada de Malcom, os Girondins passam longe de apresentar grandes atuações no atual Campeonato Francês, estando a apenas dois pontos da primeira equipe na zona de rebaixamento, que, atualmente, é o Lille. Dessa maneira, o treinador Jocelyn Gourvennec está buscando peças para reforçar o elenco e tentar sair dessa má fase.

Meïté chegará para, provavelmente, se tornar uma das principais peças do meio campo do Bordeaux. Tendo a marcação como sua principal qualidade, o francês pode ser uma peça importante nessa luta contra a segunda divisão. Ele se juntará ao brasileiro Otávio, ex-Atlético-PR, Valentin Vada, Lukas Lerager, com quem jogou junto no Zulte Waregem, Younousse Sankharé e o experiente Jaroslav Plasil como opções para o setor.

O atleta, que vestirá a camisa com o número 10, já foi visto participando dos treinos dos Girondins nessa quarta-feira (3) e já está disponível para ser aproveitado de imediato por Jocelyn Gourvennec.