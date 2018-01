Seleção feminina da França é convocada para amistoso diante da Itália

Foto: Tobias Schwartz/Getty Images

País sede da próxima Copa do Mundo, a Seleção Francesa recebe a Itália em confronto amistoso, no próximo sábado (2), às 18h, no estádio Orange Velodrome, em Marselha. A França é a atual terceira colocada no ranking da Fifa , enquanto as italianas ocupam apenas o 17º lugar e ainda lutam pela classificação para o Mundial.

A técnica Corinne Diacre realizou algumas mudanças na convocação para o amistoso internacional. No gol, Pauline Peyraud Magnin foi convocada pela primeira vez e ocupou o lugar de Meline Gerard, que não foi chamada pela comandante. No setor defensivo francês, Estelle Cascarino retornou e permanece ao lado de Laura Georges, que se transferiu ao Bayern de Munique.

No meio-campo, Elise Bussaglia não foi convocada para a partida, mas Maeva Clemaron marca presença. No ataque, Nadjma Ali Najim de Bordeaux e Marie-Laure Delie de Paris perderam seus lugares para Marie-Charlotte Léger e Faustine Robert.

Lista de convocadas para o amistoso contra a Itália:

Goleiras: Karima Benameur, Sarah Bouhaddi e Pauline Peyraud-Magnin

Defensoras: Estelle Cascarino, Laura Georges, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Griedge Mbock Bathy Nka, Wendie Renard, Marion Romanelli e Marion Torrent

Meio-campistas: Maeva Clemaron, Aminata Diallo, Kadidiatou Diani, Onema Grace Geyoro, Amandine Henry e Sandie Tolett

Atacantes: Viviane Asseyi, Delphine Cascarino, Eugenie Le Sommer, Marie-Charlotte Leger, Faustine Robert e Ouleymata Sarr