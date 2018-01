Neymar explica comemoração com chuteira na cabeça após vitória do PSG

Google Plus

Neymar dançou com a chuteira na cabeça (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Neymar inovou ao comemorar seu gol na vitória do Paris Saint-Germain, por 2 a 0, sobre o Amiens, fora de casa, nessa quarta-feira (10), pela Copa da Liga Francesa. Depois de balançar as redes, o craque brasileiro tirou a chuteira, a equilibrou na cabeça e começou a dançar. O gesto não foi bem visto pela imprensa europeia, que acusou o camisa 10 de fazer merchan para sua nova chuteira, a Nike Mercurial Vapor 11 NJR 'Puro Fenomeno', uma homenagem a Ronaldo Fenômeno.

Após a partida, no entanto, Neymar usou sua conta no Instagram para rechaçar os boatos de marketing. De acordo com ele, a comemoração foi inspirada em seu amigo João Celso Moraes. "Quem conhece o @jcelsomoraessabe o porquê da minha comemoração e quem não conhece é só arrastar pro lado que vai entender. Parabéns, irmão, muitas felicidades... Tamo juntoooo", escreveu.

Nas fotos que Neymar menciona, João Celso Moraes aparece equilibrando copos na testa durante festas.